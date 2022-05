बादलों की आवाजाही के बाद भी पारा 44 के पार, लू के थपेड़े कर रहे परेशान

Published: May 14, 2022 10:31:28 pm

खंडवा. मौसम में बदलाव का रूख बना हुआ है। बादलों की आवक-जावक भी बनी हुई है। गर्म हवाओं के थप़ेडों के कारण झुलसाने वाली गर्मी का असर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक-दो दिन में इन बादलों के कारण गर्मी का असर और तेज हो सकता हैं। मौसम विभाग के द्वारा तीन से अलर्ट जारी किया गया है। कि इन दिनों जो लू का असर चल रहा है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिवार को दिन में दोपहर तक तेज धूप और तपन का असर बना हुआ था। दोपहर बाद आसमान में उमड़ घुमड़ कर भूरे बादलों ने आमद दी, जिससे तेज धूप का असर तो कम हुआ लेकिन लू का असर बना हुआ है। गर्मी में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। वैशाख माह आधे ज्यादा बीत चुका है। इसी के साथ ही गर्मी ने अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है। नो तपा के पूर्व ही नो तपा जैसा असर बना हुआ है। बीते एक सप्ताह से दोपहर के समय लू चल रही है। तेज तपन और लू के असर के चलते तापमान 44.5 दर्ज हुआ है। न्यूनतम पारा 27.0 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी का असर इसी प्रकार तेजी का रहेगा। अभी तापमान और अधिक बढऩे की संभावना बताई जा रही है। वैशाख माह आधे ज्यादा बीत चुका है। इसी के साथ ही गर्मी ने अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के द्वारा तीन से अलर्ट जारी किया गया है। कि इन दिनों जो लू का असर चल रहा है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिवार को दिन में दोपहर तक तेज धूप और तपन का असर बना हुआ था।

