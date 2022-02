एक्सक्लूसिव: आइटीआइ को मिलेगी ड्राइविंग स्कूल की सौगात

इंदौर के बाद संभाग के खंडवा में बनेगा ड्राइविंग ट्रैक, संस्था में चिन्हित कर ली गई जमीन

खंडवा. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खंडवा में अब ड्राइविंग ट्रेनिंग की टे्रड शुरू करने की कवायद चल रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि उसमें मुहर लग जाएगी। मौजूदा समय में संभाग के इंदौर आइटीआइ में ड्राइविंग ट्रेनिंग की ट्रेड होने के साथ साथ वहां सीखने के लिए ट्रैक भी बना है। अगर प्रस्ताव पास हुआ तो इंदौर के बाद खंडवा में भी ड्राइविंग ट्रेनिंग मिलना संभव होगा। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने के साथ वाहन सुधार का भी तकनीकी ज्ञान मिल सकेगा। गौरतलब है कि आइटीआइ में इसी साल छात्राओं के लिए मशीनिस्ट ट्रेड शुरू हो रही है और अब ड्राइविग ट्रेनिंग की ट्रेड आने से छात्रों को मौका मिलेगा।

ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेट

संस्था प्राचार्य जीपी तिवारी बताते हैं कि ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए कई निजी संस्थाएं हर शहर में होती हैं। जो वाहन चलाना तो सिखा देते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देते। आइटीआइ में ट्रेड शुरू होने पर वाहन चलाने का हुनर सीखने के साथ मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आ सकेगा। इसके साथ ही वाहन सुधार की तकनीकी जानकारी भी मिल सकेगी।

ट्रैक के लिए पर्याप्त जमीन

खंडवा आइटीआइ में ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाने के लिए जमीन पर्याप्त है। 23.5 एकड़ का रकवा आइटीआइ के पास है। जिसमें ट्रैक बनाने के लिए फौरी तौर पर जगह भी चिन्हित कर ली गई है। ताकि प्रस्ताव पास होते ही ट्रैक बनाने के लिए प्रयास शुरू किए जाएं। प्राचार्य तिवारी का कहना है कि इस ट्रेड का लाभी खासकर महिलाओं को मिलेगा। पढ़ाई के साथ ही उन्हें चौपहिया वाहन चलाना सिखाया जाएगा।

वर्जन...

आइटीआइ में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है इसी सत्र में स्वीकृति मिल जाएगी। इस ट्रेड से स्थानीय छात्रों को लाभ मिलेगा।

- जीपी तिवारी, प्राचार्य, आइटीआइ खंडवा

Exclusive: ITI will get the gift of driving school