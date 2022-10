Exclusive- जानिए मेडिकल विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे हिंदी में डॉक्टरी

-हिंदी में शुरू होगी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, प्रथम वर्ष का कोर्स तैयार

-साइंस टर्म के शब्दों को देवनागरी में इंग्लिश शब्द ही लिखा जाएगा

-आम बोलचाल की भाषा होगी प्रयोग, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को होगी आसानी

खंडवा Published: October 11, 2022

खंडवा.

मप्र मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल में मेडिकल कॉलेज के हिंदी कोर्स का शुभारंभ करेंगे। नंदकुमारसिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई इसी सत्र से हिंदी में शुरू होगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज खंडवा द्वारा प्रथम वर्ष का कोर्स भी तैयार कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज कोर्स में आम बोलचाल की भाषा को शामिल किया गया है। साइंस टर्म के शब्दों को इंग्लिश में ही देवनागरी भाषा में लिखा जाएगा।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही है। मेडिकल कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई के लिए प्रथम वर्ष के तीन विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकैमेस्ट्री के कोर्स को सरल हिंदी में किया गया है। इसके लिए पूरे प्रदेश के 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को अलग-अलग चेप्टर दिए गए थे। खंडवा मेडिकल कॉलेज में फिजियो विभाग द्वारा एक सिस्टम के चार चेप्टर का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। जबकि एनाटॉमी विभाग द्वारा दो एप्रोच के पांच चेप्टर हिंदी में टांसलेट किए गए है।

इस तरह से होगी हिंदी में पढ़ाई

एमबीबीएस प्रथम वर्ष के तीनों विषयों की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए चेप्टर को हिंदी में रूपांतर जरूर किया गया है, लेकिन टर्मोलॉजी के शब्दों को इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे- Human bodies have four chambers in heart, को हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, मानव शरीर में हार्ट (heart) के चार चेंबर (chambers) होते है। इस वाक्य में हार्ट को हृदय और चेंबर को कक्ष नहीं लिखा जाएगा। दूसरी तरह से समझे तो Heart Has a Two Article, Two Ventricle, जिसका हिंदी में रुपांतर होता है हृदय में दो आलय, दो निलय होते है, इसे आसान बनाकर पढ़ाई के लिए लिखा जाएगा हार्ट (Heart) में दो आर्टिकल (Article), दो वेंट्रिकल (Ventricle) होते है। यानि टर्मोलॉजी के शब्दों को देवनागरी में वैसे ही लिखा जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है।

इन शब्दों का नहीं होगा ट्रांसलेशन

ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, कॉर्डियक अरेस्ट, आटिकल, वेंट्रिकल, लंग्स, नर्वस सिस्टम, एबडोमिन, न्यूरो, हिस्टोलॉजी, हेड, थोरेक्स सहित सैकड़ों शब्द है, जिनका हिंदी ट्रांसलेशन करने पर अर्थ बदल जाएगा। मेडिकल विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी न हो इसके लिए इन शब्दों को वैसे ही देवनागरी में लिखकर कोष्ठक में इंग्लिश वर्ड में भी लिखा गया है।

तीन माह में हुए चार चेप्टर तैयार

फिजियोलॉजी के कुल 13 सिस्टम होते है, जिसमें कई चेप्टर है। मैंने एक सिस्टम के चार चेप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। टर्मोलॉजी को बिलकुल नहीं बदला गया है। सेकेंड इयर का कोर्स भी ट्रांसलेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

डॉ. नजीम सिद्दीकी, एचओडी फिजियोलॉजी, जीएमसी खंडवा









खंडवा. मेडिकल कॉलेज में इस सत्र से हिंदी में होगी पढ़ाई।

