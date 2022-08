एक्सपोज: परिवहन विभाग का वाहन पोर्टल खोलो, देखो और बंद कर दो

पंजीयन के लिए पंच नहीं हो रही फाइल, पोर्टल शुरू होने के दो दिन बाद भी उपयोग में नहीं आया, डीलर प्वाइंट पर कई तकनीकी दिक्कतें

खंडवा. परिवहन विभाग ने वाहनों का पंजीयन करने के लिए डीलर प्वाइंट पर सुविधा शुरू की है। लेकिन 1 अगस्त से शुरू हुए इस पोर्टल का हाल ऐसा है कि इसे खोलो, देखो और बंद कर दो। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल ही पंच नहीं हो रही है। ऐसे में वाहन डीलर्स परेशान हैं। दो दिन बीत जाने के बाद भी जिले में एक रजिस्ट्रेशन तक इस पोर्टल पर नहीं हुआ है।

हर रोज 50 वाहन

परिवहन कार्यालय से जानकारी मिली है कि खंडवा जिले में दो पहिया और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन हर रोज औसतन 50 होते हैं। खास मौकों पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। पत्रिका ने कुछ डीलर्स से संपर्क किया तो यह बात सामने आई कि वाहन विक्री के बाद उनके दस्तावेज पंजीयन के लिए रखते जा रहे हैं। पोर्टल खुलता तो है, लेकिन पंजीयन के लिए उसमें एंट्री नहीं हो पा रही। ऐसे में वाहनों का पंजीयन अटक गया है।

सात दिन की मोहलत

परिवहन विभाग के नियमों की बात करें तो वाहन विक्री से सात दिन के अंदर उसका पंजीयन कराने के लिए आवेदन देना अनिवार्य होता है। इसके बाद पेनाल्टी लगना शुरू हो जाती है। वाहन पोर्टल के दो दिन बीत चुके हैं और अभी तय नहीं कि कितने दिन और लगेंगे। अगर 7 अगस्त से पहले पंजीयन शुरू होता है तो डीलर्स प्वाइंट पर काम बढ़ जाएगा।

45 डीलर रजिस्टर्ड

परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब तक 45 डीलर वाहन पोर्टल के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जबकि दोपहिया और चार पहिया वाहन विक्रेता की संख्या जिले में 49 है। कामर्शियल व्हीकल को मिला लें तो डीलर्स की संख्या 56 हो जाती है। 45 डीलर और उनके प्रतिनिधि को वाहन पोर्टल का आइडी पासवर्ड देकर एनआइसी से ट्रेनिंग कराई गई है।

यह तीन बड़ी समस्याएं

- बीमा की जानकारी अपलोड होने में कई घंटे लग रहे।

- पोर्टल पर पेमेंट गेट-वे में दिक्कतें आ रही हैं।

- वाहन निर्माता कंपनी ने रेट लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई।

वर्जन...

वाहन पोर्टल में टेक्नीकल इश्यू आ रहे हैं। दो दिन का समय और लगेगा जिसके बाद सुधार हो सकता है। एनआइसी इस पर का कर रहा है। अब तक जिले में एक भी पंजीयन पोर्टल से नहीं हो सके हैं।

- जगदीश बिल्लौरे, एआरटीओ, खंडवा

