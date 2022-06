लूट की रची झूठी कहानी, पुलिस ने किया छह घंटे में वारदात का खुलासा

दिनभर रही 36 लाख रुपए लूट घटना की चर्चा , पांच थानों के प्रभारी मामले को सुलझाने में जुटे रहे

बड़वानी. जिले में गुरुवार शाम धाबाबावड़ी घाट पर हुई 36 लाख रुपए की लूट फर्जी निकली। घटना की शिकायत फरियादी ने घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को थाने में की । जब पुलिस ने फरियादी से पूछताछ की तो उसने लूट की झूठी वारदात करना कबूल किया। मामले को सुलझाने के लिए पांच थानों के प्रभारी और साइबर टीम जुटी रही। मामले का खुलासा पुलिस ने सिर्फ छह घंटे कर दिया।

शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि में पुलिस ने पकड़े गए चालक और उसके सेठ से कुल 36 लाख 50 हजार रुपए नकदी सहित घटना में प्रयुक्त 4.5 लाख रुपए की कार और चार हजार रुपए मूल्य के दो मोबाइल जब्त किए। दोनों आरोपी बड़वानी के समीप धार जिले के ग्रामों के निवासी है। शुक्रवार सुबह शहर कोतवाली में 38 वर्षीय भगवान पिता शंकर बघेल निवासी ग्राम बडवान्या (धार) ने रिपोर्ट लिखाई कि गुरुवार को सेंधवा से लौटते समय शाम 6 बजे धाबाबावड़ी घाट पर बाइक सवारों ने उसकी कार के आगे बाइक अड़ाकर रोका और मिर्च पाउडर उड़ाकर उसकी कार में रखे 36.50 लाख रुपए सहित दो मोबाइल फोन ले भागे।

क्षेत्र के स्टेट हाइवे से लाखों रुपए की लूट के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। पुलिस ने धारा 392 भादंवि का मामला दर्ज कर जांच में लिया। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी दीपक शुक्ला, एएसपी आरडी प्रजापति, एसडीओपी रुपरेखा यादव सहित बड़वानी, सेंधवा, पलसूद, सिलावद, पाटी के थाना प्रभारी, साइबर टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा।

False story of robbery, police revealed the incident in six hours