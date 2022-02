50 हजार परिवार को नहीं मिला खाद्यान्न

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अनदेखी के चलते परेशान हितग्राही

खंडवा. जिले में आला अफसरो की अनदेखी के चलते हजारो परिवारों को खाद्यान्न नहीं मिल सका है। हैरान करने वाली बात तो यह कि डेढ़ माह बीतने के बाद भी शत-प्रतिशत परिवारों को खाद्यान्न वितरण नहीं हो सका है। जिले में शासन ने जनवरी व फरवरी माह का पीडीएस का खाद्यान्न एक साथ वितरण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी दोनों माह का खाद्यान्न वितरण किया है। जनवरी से लेकर अब तक वितरण की व्यवस्था के बाद भी अभी तक दस हजार से अधिक परिवारों को खाद्यान्न नहीं मिला है।

Fifty thousand families did not get food grains