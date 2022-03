पंधाना में तीन अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआइआर

नगर परिषद पंधाना के सीएमओ ने लिखाई रिपोर्ट, पंधाना क्षेत्र में 19 अवैध कॉलोनियां कार्रवाही के दायरे में, पत्रिका की खबर पर हरकत में आया प्रशासन

खंडवा. पंधाना में अवैध कॉलानी बनाकर प्लाटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर आखिरकार कार्रवाही शुरू कर दी गई। नगर परिषद सीएमओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीन कॉलोनाइजर के खिलाफ अपराध कायम करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। पत्रिका की लगातार खबर के बाद अकेले पंधाना में ही प्रशासन ने एेसी 19 कॉलोनी चिन्हित की हैं, जो अवैध हैं और कॉलोनाइजर वहां प्लाटिंग कर रहे हैं। इन कॉलोनाइजर को नगर परिषद नोटिस देकर जबाव मांग चुका है लेकिन किसी ने प्रशासन के पत्र को तवज्जो नहीं दी। लिहाजा प्रशासन को सख्त रुख अपनाना पड़ा है।

यह हैं तीनों आरोपी

पंधाना थाना के निरीक्षक हरेसिंह रावत ने बताया कि सीएमओ नगर परिषद पंधाना मंशाराम बडोले की रिपोर्ट पर नगर परिषद अधिनियम 1961 की धारा 339सी, 339डी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें कॉलोनाइजर इमरान पिता फरीद निवासी पंधाना, अमर सिंह पिता शंकर निवासी आभापुरी खरगोन, फिरोज खान पिता फरीद खान निवासी खंडवा को आरोपी बनाया गया है। एफआइआर में खसरा नंबर 240/3, 10/02, 10/04, 240/02, 240/04 का जिक्र करते हुए बताया कि इन स्थानों पर अवैध कॉलोनी बनाई गई है।

एक साल पर हो सकी कायमी

पंधाना के कुडिया रोड़, दीवाल रोड़, आरुद रोड़, खंडवा रोड़, खारवा रोड़, गोराडिया रोड़ में कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनियां बनाई हैं। बताते हैं कि कृषि भूमि पर बिना प्रशासन की अनुमति के प्लाटिंग करते हुए लाखों की कमाई की गई है। नगर परिषद को इस बारे में समय समय पर शिकायत भी मिली तो नोटिस का खेल चलता रहा। नगर परिषद की ओर से 4 मार्च 2021 को थाना पंधाना में आवेदन देकर अवैध कॉलोनी बना रहे कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन पुलिस ने भी अपनी सराहनीय भूमिका निभाई और एक साल तक जांच ही चलती रही। इस बीच नगर परिषद लगातार नोटिस जारी करता रहा।

नगर परिषद में 9 नाम

नगर परिषद पंधाना में अवैध कॉलोनी बनाने वाले ९ लोगों के नाम नोटिस पर चलते रहे। इनमें शेरखान, मुंशी खान, अमरसिंह, श्याम, शेख मुबारिक, चुन्नीलाल, फिरोज खान, इमरान खान व रेहानाबाई बताई जा रही हैं। इन सभी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए प्रतिवेदन दिया गया था। लेकिन अभी सिर्फ तीन लोगों को पुलिस ने कार्रवाही के दायरे में लिया है और बाकी पर जांच करते हुए शिकंजा कसा जाएगा।

अनुमति लिए बिना कटते रहे प्लॉट

यह ताज्जुब की बात है कि पंधाना जैसे इलाके में अवैध कॉलोनी बनाने वाले भूमाफिया धड़ल्ले से प्लाटिंग करते रहे और कार्रवाही के नाम पर इन्हें महज नोटिस दिया जाता रहा। नोटिस का जबाव नहीं मिलने पर फिर से नोटिस जारी हुए। बताते हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कॉलोनी बनाने की अनुमति लेने के बाद नगर परिषद की अनुमति लगती है। इसके लिए टैक्स जमा करना होता है। लेकिन कॉलोनाइजर प्रशासन को ठेंगे पर रखते हुए मोटी रकम कमाते रहे और जिम्मेदार खुली आंख से सब देखते आए।

वर्जन...

भूमाफियाओं ने बिना अनुमति लिए और बिना टैक्स जमा किए अवैध कॉलोनी विकसित कर दी। एेसी १९ कॉलोनी नगर परिषद की लिस्ट में हैं। अभी तीन के खिलाफ एफआइआर हुई है, बाकी पर जल्द कार्रवाही कराई जाएगी।

- मंशाराम बडोले, सीएमओ, नगर परिषद, पंधाना

...........

अवैध कॉलोनी बनाने वाले तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के बाद दस्तावेजों की जांच चल रही है। विवेचना में धाराएं और बढ़ सकती हैं।

- हरेसिंह रावत, थाना प्रभारी, पंधाना

FIR against three illegal colonizers in Pandhana