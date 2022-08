सीताबेड़ी में वन अमले पर हमला करने वालों पर एफआइआर

नामजद 9 आरोपियों पर केस दर्ज, अब संयुक्त कॉम्बिंग करेंगे अफसर

खंडवा. वन अमले पर पथराव करने के आरोप में 9 नामजद समेत अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है। वन विभाग की गुड़ी रेंज की सीताबेड़ी बीट में सोमवार की सुबह हुई इस घटना को विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब वन विभाग, प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से कॉम्बिंग कर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाएगा।

यह है मामला

मानसून गस्त के दौरान वन विभाग, एसएएफ जवान, गुड़ी रेंज उत्पादन वन मंडल की टीम पर अतिक्रमण करने वालों ने पथराव कर दिया था। इस दौरान बचाव करते हुए वन अमले को हवाई फायर करना पड़ा था। घटना के बाद वन अपराध कायम करते हुए वन विभाग ने बुधवार को थाना पिपलोद में एफआइआर दर्ज कराई है।

यह हैं आरोपी

एसडीओ अनुराग तिवारी ने बताया कि आरोपी अमर सिंग पिता गुलाब, हुकुम पिता धुल सिंह, नरसिंह पिता रडू, भार सिंह पिता रडू, लालू पिता जाम सिंह, माल सिंग, हर सिंह पिता रडू, अजनारी पिता कमल सिंह, दौलत पिता पीरू के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 149, 353, 336, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है।

एसपी से करेंगे बात

एसडीओ तिवारी ने बताया कि वन भूमि में अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए वह एसपी विवेक सिंह से मिलकर बात करेंगे। पुराने आदतन अपराधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जो कलेक्टर के पर जिला बदर के लिए भेजा जाएगा। जिनके खिलाफ एफआइआर कराई गई है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से कराने की कोशिश की जाएगी। ताकि वन भूमि के साथ राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को सबक मिल सके। फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कराने की प्रक्रिया भी होगी।

FIR on those who attacked the forest staff in Sitabedi