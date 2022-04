आधी रात के बाद सात दुकानों में भड़की आग

पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी, घटना स्थल के आस-पास पुलिस बल तैनात

खंडवा. शहर कोतवाली इलाके में महादेवगढ़ मंदिर के पास संचालित टपरे की सात दुकानों में आग भड़क गई। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है। खबर पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फिर दुकान संचालकों को बुलाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे। उनके साथ सीएसपी ललित गठरे, टीआइ कोतवाली बलजीत सिंह बिसेन समेत शहर के सभी थानों का अमला मौजूद रहा।

दौड़कर पहुंचे घर से दुकान

पीडि़त दुकान संचालक बताते हैं कि रात करीब साढ़े 3 बजे उन्हें आग लगने की खबर फोन पर मिली। सुनते ही आस पास दुकान वालों से संपर्क कर दौड़ते हुए घर से दुकान पहुंचे। यहां पुलिस मौजूद थी और दमकल आग बुझाने में जुटा था। संदेह जताया जा रहा है कि किसी ने आग लगाई है। दुकान संचालकों को कहना है कि दुकान के पीछे तरफ लाइटर और पीला ऑयल भी देखने को मिला है।

इनकी दुकान में लगी आग

जलेबी चौक के पास महादेवगढ़ मंदिर के नजदीक शहीद शाह पिता रफीक शाह निवासी घासपुरा की कमानी की दुकान, अकरम खान पिता यल्दरम खान निवासी गुलमोहर कॉलोनी की मैकेनिक की दुकान, मो. इरफान पिता मो. यूसुफ निवासी गुलमोहर कॉलोनी की ऑटो पार्ट्स की दुकान, अब्दुल करीम पिता अब्दुल गफूर निवासी घासपुरा की पंचर व पुराने टायर की दुकान, शेख फरीद पिता शेख शहादत निवासी घासपुरा की बेयरिंग की दुकान, दुबे कॉलोनी निवासी फूलचंद काका की टेलर की दुकान, मो. इलियास पिता मो. इब्राहिम निवासी घासपुरा की टायर की दुकान में आग लगी है।

शहर में पुलिस की तैनाती

दुकान में आग लगने की घटना के बाद घटना स्थल समेत सभी मुख्य चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी ने पुलिस बल को हर पल चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। राजपत्रित पुलिस अधिकारी लगातार इन स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि तनाव के हालात ना बनें। पीडि़त दुकान संचालकों की रिपोर्ट पर केस दर्ज करते हुए जांच की जा रही है।

वर्जन...

आग लगी या लगाई गई इसकी पुष्टि के लिए जांच की जा रही है। आस पास के सीसीटीवी फुटेज जांच रहे हैं। घटना स्थल और आस पास एहतियातन पुलिस बल तैनात किया है, ताकि कानून व्यवस्था की िस्थति न बने।

- ललित गठरे, सीएसपी, खंडवा

Fire broke out in seven shops after midnight