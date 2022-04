चलती कार में लगी आग, परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी बाल-बाल बचे

देवास के पांडू तालाब से परीक्षा देने खरगोन जा रहे थे, तभी हुई घटना

सनावद (खरगोन). नगर के जवाहर मार्ग पर गुरुवार सुबह 7 बजे देवास के पांडु तालाब से खरगोन परीक्षा देने जा रहे बच्चों की मारुति वैन में अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई। जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही उसमें बैठे बच्चों को भी तत्काल उतारकर अन्य वाहन से खरगोन भेजा गया।

वाहन चालक कन्हैया चंदेल ने बताया कि वह परीक्षा देने के लिए बच्चों को ग्राम पांडु तालाब से खरगोन लेकर जा रहा था। तभी नगर के सिविल अस्पताल के सामने अचानक वायरिंग में शॉर्ट-सर्किट होने से मारुति में आग लग गई। कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग तेजी से फैल गई थी। तत्काल वाहन में बैठे सभी बच्चों को उतारा और नगर पालिका के दमकल में 15 मिनट की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थीं।

Fire in moving car, students going to take the exam narrowly survived