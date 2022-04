पहले पीटा, फिर पत्नी का शव लेकर अस्पताल पहुंचा पति

पुलिस को मृतका के पति पर संदेह, मायके वालों के आने पर होगी पूछताछ, घटना स्थल को सुरक्षित किया

खंडवा. पति से झगड़ा के दौरान मारपीट के बाद महिला ने फांसी लगा ली। होशियार पति भी फंदे से उतार कर पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंच गया। डॉक्टर ने नब्ज टटोली तो महिला की सांस थम चुकी थी। खबर पुलिस को मिली तो जांच करने पुलिस टीम कोतवाली से अस्पताल पहुंची। प्राथमिक पूछताछ में ही जब पुलिस को संदेह हुआ तो बारीकी से जांच शुरू की गई। अब मृतका के मायके पक्ष के आने का इंतजार किया जा रहा है। मंगलवार को मायके वालों के आने के बाद पुलिस कार्रवाही का रुख तय होगा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम रूधी में रहने वाली सुन्दरी केवट पत्नी धीरज उर्फ गोलू केवट (24) की मृत्यु हुई है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि गोलू ने अपनी पत्नी सुन्दरी से झगड़ा मारपीट किया। जिसके बाद सुन्दरी की मृत्यु हो गई। गोलू ने अस्पताल आकर यही बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाई है। पुलिस ने शव को देखा जांचा तो सिर में और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान नजर आए। सुन्दरी का मायका सुल्तानपुर उप्र में है। मायके वालों को सूचना देकर पुलिस ने खंडवा बुलाया है। संदेह है कि गोलू की पिटाई के कारण ही सुन्दरी की मौत हुई है। पुलिस हत्या के संदेह से भी इनकार नहीं कर रही है। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे हुई इस घटना के बाद मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा गया है। कोतवाली टीआइ बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि दोनों की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। मामला नवविवाहिता की मौत का है इसलिए बारीकी से जांच कार्रवाही की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने और मायके वालों के बयान होने तक मृतका का पति संदेह के दायरे में है।

First beaten, then husband reached hospital with wife's body