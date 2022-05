पांच बदमाशों ने चाकू की नोक पर दंपति को लूटा

सिद्धि विहार कॉलोनी में दूसरी वारदात, मंगलसूत्र का लॉकेट व मोबाइल ले गए लुटेरे

Published: May 08, 2022 05:18:09 pm

खंडवा. मोघट रोड थाना क्षेत्र की सिद्धि विहार कॉलोनी में एक दफा फिर लूट की वारदात हो गई। इस बार पांच बदमाशों ने एक दंपति को निशाना बनाया है। महिला के गले से मंगलसूत्र का लॉकेट और पुरुष के पास से मोबाइल फोन लूटा गया है। इस गंभीर वारदात की खबर पाते ही एडिशनल एसपी सीमा अलावा और सीएसपी पूनम चंद मौके पर पहुंचे। जहां पीड़ित दंपति से पूछताछ के बाद लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई।

पता चला है कि ललित पिता विश्वनाथ पचोली अपनी पत्नी अनीता पचोली के साथ रात को खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। रात करीब सवा 9 बजे पांच की संख्या में बदमाश आए और दंपति को सूनसान जगह में पाकर चाकू की नोक पर ले लिया। अनीता के लगे से मंगलसूत्र का लॉकेट लूटने के बाद ललित का मोबाइल फोन छुड़ाकर बदमाश एक एक कर भाग निकले।

पहले भी हुई वारदात

इसके पहले 7 अप्रैल को अजय मूलचंदानी के साथ ठीक इसी तरह की वारदात हुई थी। अजय के पास से सोने की चेन, लॉकेट, पर्स और मोबाइल फोन लुटा गया था। इस घटना के बाद एसपी विवेक सिंह मौके पर पहुंचे थे जिन्होंने बदमाशों को जल्द पकड़ लेने की बात कही थी।

लकीर पीट रही पुलिस

चोरी, लूट के अपराधों में पुलिस के हाथ खाली हैं। लूट की एक वारदात के बाद ठीक उसी तरह की घटना होने से शक उन्हीं बदमाशों पर है जो पहले वारदात कर गए। साफ जाहिर है कि पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। तमाम साधन होने के बाद भी संपत्ति सम्बंधी अपराध करने वाले पुलिस के हाथ नहीं लग रहे।

