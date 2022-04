सीजन में पहली बार पारा पहुंचा 45 के पार, चली धूल भरी आंधी

हीट वेव का असर कुछ इस कदर मौसम पर हावी हुआ कि तापमान सीजन में पहली बार सर्वाधिक 45.1 डिग्री को पार कर गया।

खंडवा. मौसम विभाग ने पूर्व में ही जिले में हीट वेव की सक्रियता का अंदेशा जताया था। लेकिन, हीट वेव का असर कुछ इस कदर मौसम पर हावी हुआ कि तापमान सीजन में पहली बार सर्वाधिक 45.1 डिग्री को पार कर गया। गर्मियों में यह अब तक सबसे अधिक सीजन का तापमान होने की वजह से लोगों को सेहत की चुनौती भी व्यापक स्तर पर झेलनी पड़ी। गुरुवार की सुबह नौ बजे के बाद ही मानो आसमान से सूरज की रोशनी आंच की बारिश करती नजर आ रही थी। वहीं दिन में चली धूल भरी आंधी चलती रही। गुरुवार को सीजन का सबसे गर्म दिन 45.1 डिग्री के साथ दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य रहा। इस लिहाज से तापमान में यह इजाफा सेहत को भी चुनौती देता नजर आ रहा है।

बुधवार इस सीजन में दूसरी बार पहुंचा था 44 डिग्री

शहर में बुधवार अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल में दूसरी बार तापमान 44 डिग्री पार हुआ है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसके बाद 11 दिन तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इस बार पिछले साल की अपेक्षा न्यूनतम तापमान अप्रैल में 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

चार दिन लू की संभावना

मौसम विभाग ने अप्रैल माह की शुरुआत से ही रोजाना लू चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही यलो अलर्ट भी जारी किया है। गुरु वार को प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान बढऩे के बाद फिर से लू चलने की पूरी संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इससे बचने के लिए उपाय करने की अपील की है।

पिछले एक सप्ताह का तापमान

तारीख अधिकतम न्यूनतम

21 अप्रैल 39.1 26

22 अप्रैल 40.1 23.4

23 अप्रैल 43.1 24.4

24 अप्रैल 43.5 25

25 अप्रैल 43.5 25.4

26 अप्रैल 43.1 25

27 अप्रैल 44.1 25.4

28 अप्रैल 45.1 26.0ह्य

For the first time in the season, the mercury crossed 45