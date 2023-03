वन अमले ने छापा मारा, गिरफ्तारी हुई, लेकिन व्यापार के लिए नहीं कराया पंजीयन

Submitted by:

खंडवाPublished: Mar 15, 2023 11:56:49 am

जैव विविधता अधिनियम के तहत पंजीयन जरूरी, जिले में सिर्फ तीन व्यापारियों के नाम पंजीयन, कार्रवाई के बाद भी सीख नहीं ले सके कारोबारी

Forest staff raided, arrested, but not registered for business