आश्रम में पढ़ने वाली चार छात्राओं की नहर में डूबने से मौत

साध्वी ऋतम्भरा के परम शक्ति पीठ में रहती थी छात्राएं, भीड़ का आक्रोश देख तैनात किया पुलिस बल, गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं चारों बच्चियां

खंडवा. ओंकारेश्वर के कोठी गांव से लगे साध्वी ऋतम्भरा के परम शक्ति पीठ आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाली चार बच्चियां नहर में डूब गईं। जब बच्चियों को निकाला गया तो सभी दम तोड़ चुकी थीं। यह बच्चियां पांचवीं कक्षा में पढ़ती थीं और खरगोन-बड़वानी जिले के आदिवासी वन ग्रामों से थीं।

बुधवार सुबह करीब 6 बजे 11 बच्चियां आश्रम के पीछे नर्मदा नहर में नहाने के लिए निकलीं। इनमें पांच लौटकर आश्रम चली गईं। 6 में से एक बच्ची का पैर फिसला तो वह नहर में गिर पड़ी, जिसे बचाने बाकी की पांचों सहेलियों ने छलांग लगा दी। इन पांच बच्चियों में से दो तो किनारे पर सुरक्षित लौट आईं, लेकिन चार बच्चियां नहीं लौटीं। इन चारों के शव निकाले गए। बच्चियों की उम्र 10 से 11 साल के बीच है। एसडीओपी मूंदी राकेश कुमार पेंड्रो ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी बच्चियों को निकाला गया है। नहर में 250 मीटर के दायरे में बच्चियों के शव मिले हैं।

हंगामा देख लगाई पुलिस

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह समेत प्रशारसनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि बच्चियों के शव का पोम्टमार्टम कराते हुए परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। शव गृह ग्राम भेजते हुए अंतिम संस्कार करा दिया है। यहां घटना के बाद लोगों का आक्रोश देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से आरक्षम के पास पुलिस बल लगाया है।

आश्रम प्रबंधन की लापरवाही

जिस नहर में हादसा हुआ। यहां बगैर सुरक्षा संसाधनों के बच्चियों को नहाने के लिए भेजना आश्रम प्रबंधन की लापरवाही बताता है। यह नहर आश्रम के ठीक पीछे है। नहाने के लिए घाट बना हुआ है। नहर के अंदर तक सीढिय़ां हैं, लेकिन पानी में दबी सीढिय़ों पर काई जमी हुई है। इसी काई में पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों के अनुसार, रोक टोक नहीं होने से यहां रोजाना बच्चियां नहाने आती हैं। आश्रम में सुविधाएं होने के बाद भी उन्हें यहां भेजा जा रहा था।

नवोदय में परीक्षा की तैयारी

साध्वी ऋतम्भरा के परम शक्ति पीठ आश्रम में गरीब परिवार की या अनाथ बच्चियों को पहली कक्षा से प्रवेश दिया जाता है। नहर में डूबने वाली सभी बच्चियां आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। बताते हैं कि सभी नवोदय विद्यालय में परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जिन गांवों से बच्चियां यहां पढ़ने आई थी, उनके परिवारवालों में भी अब आक्रोश है।

इन बच्चियों की हुई मृत्यु

सभी मृत छात्राएं कक्षा पांचवीं की हैं। इनमें वैशाली पिता नवल सिंह निवासी ग्राम बडि़या, तहसील भीकनगांव जिला खरगोन, प्रतिज्ञा पिता छमिया निवासी ग्राम दाभड़ तहसील सनावद जिला खरगोन, दिव्यांशी पिता चेतन निवासी इंदरपुर रहतिया तहसील राजपुर जिला बड़वानी, अंजना पिता रमेश निवासी ग्राम सोनवाड़ा पोस्ट बमनाला तहसील भीकनगांव जिला खरगोन शामिल हैं।

एक बच्ची को बचाने बाकी बच्चियां डूब गईं। शव मिलने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। 11 बच्चियां नहाने गई थीं इन सभी के बयान दर्ज होंगे। परिवार को समझाइश दी है। भीड़ देखते हुए आश्रम के बाहर फोर्स लगाया है।

- विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक, खंडवा

