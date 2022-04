खंडवा में सड़क पर खड़ी चार गाडियां फूंकी

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, रात के अंधेरे में लगाई गई आग

खंडवा. शहर के इंदिरा कम्पाउंड में सड़क पर खड़े चार दोपहिया वाहनों में आग लग गई। आग लगी है या फिर किसी ने आग लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है? इसका पता लगाने में पुलिस जुटी है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब पौने 4 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलने पर पदमनगर थाना पुलिस सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राजू पाटिल अपने सहयोगी सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमरावत के साथ जांच कर रहे हैं। गली में लगे सीसीटीवी फुटेज जांचते हुए पता लगाया जा रहा है कि आग कैसे लगी?

इस मामले में वाहनों के मालिक भीम खीची बताते हैं कि रात करीब साढ़े 3 बजे उनके भाई अर्जुन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गाडि़यों में आग लगी है। किसी से पानी से आग बुझाते हुए उन्होंने शोर किया तो मोहल्ले के लोग राहर निकले। आग लगने से एक्टिवा स्कूटर एमपी 12 एमएक्स 9134, मोटर साइकिल एमपी 12 एमवाय 5168 समेत दो लूना मोपेड जल गई हैं। बताते हैं कि यह चारों वाहन एक आइस्क्रीम फैक्ट्री के पीछे गली में रखे थे। पुरानी आइस्क्रीम फैक्ट्री की जाली में लगा पर्दा भी आग की जद में आकर जल गया है। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ और बयान लेने के बाद घटना की हकीकत का पता लगाया जा रहा है। केटरर बद्री प्रसाद सोनी से भी पुलिस ने पूछताछ की है। बद्री पुरानी आइस्क्रीम फैक्ट्री से अपना केटरिंग का कारोबार चलाते हैं। उनके यहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी जांचा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।

Four vehicles parked on the road blew up in Khandwa