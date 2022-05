एमपी के इस जिले में एक-एक नए एफपीओ, मक्का-प्याज पर फोकस

जिले में किसानों को एफपीओ के जरिए बाजार मूल्य से 15-20 फीसदी कम दाम पर खाद, बीज और कीटनाशन दवाएं उपलब्ध हो सकेगा

खंडवा. किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाने हर जतन किए जा रहे हैं। किसानों के फायदे के लिए एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूर आर्गनाइजेशन) यानी किसानों के समूह का गठन किया जा रहा है। वैसे तो जिले में चार साल से पंधाना, खालवा और हरसूद में एक-एक एफपीओ संचालित हैंं। अब चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में खालवा और पंधाना में एक-एक नए एफपीओ बनाए जाने की कवायद शुरू की है।

