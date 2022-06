झगड़े के बाद की दोस्ती, शराब पिलाकर मौत के घाट उतारा

हत्या की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, शराब दुकान के सामने हुई थी युवक की हत्या

खंडवा. मोघट रोड थाना क्षेत्र में आनंद नगर में शराब दुकान के सामने हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने बताया कि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी ने दोस्ती की और फिर शराब पिलाने के बाद हत्या कर दी। खुलासे के दौरान सीएसपी पूनम चंद यादव, टीआइ ईश्वर सिंह भी मौजूद रहे।

यह है मामला

बुधवार 1 जून की सुबह छोटू उर्फ सूरज पिता जीवन सोलंकी निवासी हरिहर कुंज अचेत हालत में आनंद नगर की शराब दुकान के सामने जय नगर के खाली प्लाॅट में पड़ा था। सूचना पर डायल 100 ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां मृत्यु की पुष्टि के बाद पुलिस जांच में जुटी।

सीसीटीवी से मिला सुराग

मृतक सूरज शराब पीने का आदी था। इसलिए प्राथमिक जांच में ही स्पष्ट हो गया था कि घटना नशे की हालत में हुई होगी। पुलिस ने घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक व्यिक्त नजर आया। उसे पहचान के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

आरोपी ने बताई हकीकत

संदेही राहुल कनाडे पिता श्रवण कनाडे निवासी आईटीआई कालोनी के पीछे आनंद नगर खंडवा से पूछताछ की गई। उसने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व मृतक छोटू उर्फ सूरज सोलंकी ने उसके साथ मारपीट कर पैर तोड़ दिए थे। तब से उसने छोटू को मारने की ठन रखी थी। दोस्ती की और फिर अक्सर छोटू के साथ शराब पीने लगा। 31 मई की रात शराब पीने के लिए राहुल ने छोटू को बुलाया। दोनों ने शराब पी और फिर रात 10 से 12 बजे के बीच राहुल ने मौका पाकर सूरज पर ईंट, पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। मारपीट में उसकी शर्ट उतर गई थी जो घटना स्थल के पास से ही जब्त की गई है।

इस टीम को मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एडिशनल एसपी सीमा अलावा के निर्देशन एवं सीएसपी पूनम चंन्द्र यादव के नेतृत्व में टीम गठित की थी। जिसमें निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान, एसआइ उमेश कुमार लाखरे, आरक्षक पंकज साहू, सोहन जाट, अनुराग, विनोद मेवाडा, संतोष, अजय सिंह, दिलीप गहलोत, दीपक, राहुल, केतन शामिल रहे।

Friendship after a quarrel, was put to death by drinking alcohol