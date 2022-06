पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार

पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की हुई थी मौत, दो जिलों की पुलिस रही मौजूद

खंडवा. वाहन चोरी के आरोपी की मौत कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में होने के बाद गुरुवार को शव का अंतिम संस्कार कराया गया। खरगोन जिले के बड़वाह में अंतिम क्रिया के दौरान खरगोन और खंडवा दो जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

यह है मामला

आरोपी भगवान पिता राम सिंह (65) निवासी बड़वाह को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस अभिरक्षा के दौरान 21 जून की सुबह तबीयत बिगड़ने पर भगवान को पेट में दर्द के बाद उल्टियां हुई और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने दवाई नहीं दी, जिसके कारण मौत हो गई। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हाेने पर न्यायिक जांच शुरू की गई है।

सुबह रवाना हुआ शव

21 जून की शाम जेएमएफसी अभिषेक सोनी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ था। परिजनों की अनुमति से शव को रात भर मरच्युरी में ही रखा गया। गुरुवार की सुबह पुलिस बल के साथ शव को बड़वाह रवाना किया। मांधाता थाना की पुलिस भी साथ गई और उधर बड़वाह थाना पुलिस का बल भी पूरे समय मौजूद रहा। बताते हैं कि मृतक के बेटे अहमदाबाद में रहते हैं, जो सुबह ही खंडवा पहुंच कर अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

अब तक पांच अपराध

आरोपी भगवान उर्फ विजय पिता राम सिंह निवासी साईं विहार बड़वाह हाल कामरेज के खिलाफ दर्ज अपराधों में अभी पांच प्रकरण ही सामने आ सके हैं। सभी चोरी के मामले हैं। इनमें चार केस कोतवाली थाना के और एक मोघट रोड थाना का है। वर्ष 2014 से 2021 तक के सभी केस सामने आए हैं। अहम बात यह है कि वर्ष 2021 से पहले के सभी मामलों में पुलिस ने फरारी में चालान पेश किया है।

Funeral done in presence of police