चार नाबालिगों के साथ नौ लोगों की गैंग कर रही थी शहर में लूट

पुलिस अधीक्षक ने किया दो वारदातों का खुलासा, लूटा हुआ सामान जब्त, पर्स की तलाश में पूछताछ जारी

खंडवा. शहर के मोघट रोड थाना इलाके में लगातार लूट करने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। चार नाबालिगों के साथ नौ लोगों का गिरोह चाकू की नोक पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने गुरुवार को इसका खुलासा किया है। इस मामले के नाबालिग आरोपी बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिए हैं। जबकि बालिग आरोपियों को 24 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा है।

Gang of nine people with four minors was looting in the city