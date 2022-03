छात्राओं को इस लिए दे रहे प्रशिक्षण, जानिए क्यों

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास व रोजगार निर्माण बोर्ड ‘कौशल भारत - कुशल भारत’ के तहत भविष्य संवारने के लिए विद्यार्थियों को कॅरियर निर्माण की जानकारी दी।

खंडवा. मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास व रोजगार निर्माण बोर्ड ‘कौशल भारत - कुशल भारत’ के तहत रोजगारोन्मुखी विभिन्न आयामों में भविष्य संवारने के लिए जिला कौशल समिति व समग्र शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा के सहयोग से हायर सेकंडरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कॅरियर निर्माण की जानकारी दी।

Giving training to girl students for this