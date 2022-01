सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक के आने की संभावना, स्टेशन पर तैयारियां शुरू

खंडवा. सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी का भुसावल व मनमाड़ स्टेशन का दौरा जल्द होने वाला है। इस दौरान खंडवा रेलवे स्टेशन का दौरा भी हो सकता है। इसे लेकर खंडवा रेलवे के स्टेशन पर तैयारी शुरू कर दी है। स्टेशन पर सफाई व्यवस्था के कई कार्य किए जा रहे है वहीं अन्य छोटे-छोटे कामों को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। इधर रेल सलाहकार समिति के सदस्य भी अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा कराने व ट्रेनों से संबंधित मांगें जीएम के सामने रखेंगे। इंदौर से खंडवा रेल का मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने का यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। इधर प्लेटफार्म विस्तार के कार्य भी अधूरे हैं। रेल सलाहकार समिति के सदस्यों ने बताया भुसावल व मनमाड़ दौरे के साथ खंडवा का भी दौरा करने के लिए पत्र लिख गया है। सभी मुद्दों को लेकर महाप्रबंधक से चर्चा करने की तैयारी भी है।

दो साल पहले आए थे जीएम

इसके पहले दिसंबर 2019 में सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक संजीव मित्तल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भी प्लेटफार्म नंबर छह का काम अधूरा ही था। वहीं फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य कार्य उन्होंने देखे थे। इस दौरान भी जनप्रतिनिधियों ने उनसे नए कार्यो को जल्द पूरा करने के लिए मांग की थी।

