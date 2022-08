विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए

आदिवासी युवा संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपित मुर्मू को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

खंडवा. आदिवासी युवा संगठन के पदाधिकारियों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। मंगलवार को जय आदिवासी युवा संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रपति को संबोधित जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम अरविदं सिंह चौहान को ज्ञापन देकर कहा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। इस दौरान मौजूद युवाओं ने अधिकारियों को ज्ञापन पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष पियूष मोजले सहित पदाधिकारियों ने राष्ट्रपित द्रोपदी मुर्मू को बधाई देते हुए विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित कराए जाने की मांग उठाई है। इस अवसर पर युवा संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

Government holiday should be declared on World Tribal Day