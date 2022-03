सरकारी भूमि पर कब्जेधारियों को मिलेगा स्थाई पट्टा, प्रक्रिया शुरू

शहरी क्षेत्र में धारणा अधिकार योजना के तहत नजूल, आबादी भूमि पर काबिजों लोगों के आवेदन की कागजी प्रक्रिया शुरू, ग्रामीण क्षेत्र मे 30 जून से चलेगा अभियान

खंडवा. सरकार नगरीय क्षेत्र में आबादी और नजूल भूमि पर कब्जा करने वालो को स्थाई पट्टा देगी। शासन की धारणा अधिकार योजना के तहत अधिकारियों ने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक प्रक्रिया में नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के सत्यापन के लिए अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े राजस्व निरीक्षको की टीम गठित की है। टीम आए आवेदनों पर काम शुरू कर दिया है।

