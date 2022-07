सुविधाओं को तरस रहे प्रदेश के सरकारी स्कूल

अब शौचालयों में कर दी कटौती, राज्य शिक्षा केन्द्र ने शिक्षा मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, स्वीकृत शौचालयों की संख्या को घटाया, नए निर्माण में खर्च किए जाएंगे सवा 6 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत कोष से मिलेगी राशि

खंडवा. प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। सबसे अहम जरूरत शौचालय की है, जिसमें विभाग ने फिलहाल कटौती कर दी है। कटौती के बाद अब स्वच्छ भारत कोष के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय से मांगे गए प्रस्ताव को भेजते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने 8 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट मांगा है। इस बजट में नए शौचालयों का निर्माण होगा और कुछ पुराने सुधारे जाएंगे।

मंत्रालय ने मांगा था प्रस्ताव

शिक्षा मंत्रालय भारत शासन ने स्वच्छ भारत कोष अंतर्गत शौचालय विहीन शालाओं में नवीन शौचालय निर्माण एवं अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील बनाए जाने के लिए प्रस्ताव मांगा था। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल धनराजू एस. ने एक रिपोर्ट बनाकर केन्द्र को भेजी है।

संचालक ने भेजे आंकड़े

रिपोर्ट में बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन ने डाइस 2021-22 में शौचालय विहीन शालाओं के उपलब्ध गैप में से वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत शौचालयों की संख्या को कम किया है। इसके बाद शालाओं में आवश्यक शेष शौचालयों की संख्या को प्रस्ताव में शामिल किया गया।

खर्च होंगे 8 करोड़ 39 लाख

राज्य शिक्षा केन्द्र की रिपोर्ट में लिखा गया कि बालकों के लिए 1318 व बालिकाओं के लिए 925 नवीन शौचालय निर्माण करना है। इसी तरह अक्रियाशील 3498 बालकों के और 2762 बालिकाओं के शौचालय की मरम्मत कराना है। इसके लिए 8390.39 लाख रुपए का बजट मांगा गया है।

प्रदेश में शासकीय स्कूलों की संख्या- 98963

माइनर रिपेयर वाले क्लास रूम- 22361

मेजर रिपेयर वाले क्लास रूम- 19465

.............

शैक्षिक सुविधा विहीन स्कूल

इतने विद्यालयों में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं

क्लास रूम- 1498

बालकों के लिए शौचालय- 3127

बालकों के लिए क्रियाशील शौचालय- 3498

बालिकाओं के लिए शौचालय- 2022

बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय- 2762

विद्युत व्यवस्था- 36498

हैंडवाश- 34553

हैंडवाश (एमडीएम)- 20608

पुस्तकालय- 7634

पेयजल- 1520

बालकों के लिए सीडब्ल्यूएसएन फ्रैंडली शौचालय- 93166

बालिकाओं के लिए सीडब्ल्यूएसएन फ्रैंडली शौचालय- 94238

खेल मैदान- 32541

रैंप- 14130

हैंड रेल वाले रैंप- 50855

रेल वाटर हार्वेस्टिंग- 91846

साइंस लैब- 95102

किचन गार्डन- 87868

