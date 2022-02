सरकार इस सूचना पर देगी दो लाख रुपए का पुरस्कार, आप भी उठाए फायदा

कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में लिंगानुपात पर सदस्यों ने किया मंथन

खंडवा. पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के तहत् जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंगलवार को बैठक में नोडल अधिकारी डॉ. एनके सेठिया ने जानकारी दी कि खंडवा का अनुपात मध्यप्रदेश की तुलना में 999 है। जन्म के समय अनुपात 1274 है जो कि सभी जिलों से अच्छा है।

