mp की इस कृषि मंडी में सुरक्षित नहीं अनाज

नई कृषि मंडी में 15 दिन में चौथी बार अनाज चोरी, गेहूं के 24 कट्टे हुए चोरी

अनाज की चोरी से व्यापारी आक्रोशित, व्यापारी ने मंडी प्रशासन व थाने में की शिकायत

खंडवा। शहर की नई कृषि मंडी में 15 दिन से अनाज चोरी की घटनाएं होने से व्यापारी और किसानों में आक्रोश है। व्यापारी और किसान एक गाड़ी के दो पहिये हैं जिन्हें चलाने की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की है। तीनों के तालमेल से ही अनाज मंडी का कार्य सफल हो सकता है। लेकिन देखने में यह आता है कि मंडी प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार अनाज मंडी में चोरी की वारदातें होती रहती है। शनिवार रात्रि में दिलीप ट्रेडर्स के व्यापारी दिलीप जैन के 24 कट्टे गेहूं अनाज मंडी से कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। दिलीप जैन द्वारा इसकी शिकायत मंडी प्रशासन के साथ पदमनगर थाना में भी की गई है। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि आवेदन में लिखा है कि दिलीप ट्रेडर्स का माल गेहूं जो अनाज मंडी में रखा था जिसे हमने शिवम सिक्यूरिटी के गार्डो के सुपुर्द किया था वहीं अनाज मंडी प्रशासन की ओर से भी रात्रि में गार्डो की व्यवस्था रहती है उसके बावजूद 24 कट्टे गेहूं के रात्रि में चोरी हो गए। मंडी समिति एवं सिक्यूरिटी गार्डो की लापरवाही से हमें नुकसान हुआ है। पूर्व में भी व्यापारियों के अनाज चोरी होने के पश्चात मंडी प्रांगण में सीसी टीवी कैमरे एवं पर्याप्त लाइट की व्यवस्था को लेकर व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा मंडी एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया था। पुलिस विभाग द्वारा भी पूर्व की चोरी के समय मंडी प्रशासन को कैमरे व लाइट लगाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन दोनों व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। थाने में आवेदन देने के पश्चात थाना प्रभारी श्री पाटिल ने अनाज मंडी पहुंचकर मौके का मुआयना कर व्यापारियों से चर्चा की। आक्रोशित व्यापारियों ने सोमवार से खरीदी बंद करने का निर्णय लिया था लेकिन मंडी प्रशासन की मुखिया सचिव शर्मिला निमामा ने तत्काल व्यापारियों की बैठक बुलाई जिसमें संबंधी थाने के थाना प्रभारी भी उपस्थित थे। बैठक में मंडी सचिव ने व्यापारियों से कहा कि मंडी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और गार्ड की व्यवस्था भी रात्रीकालीन कर रखी है। व्यापारियों भी अपने माल की सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था करें। सचिव ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपकी मांग अनुरूप जो मांग टूटी दीवार की है उसे दुरूस्त करवा दिया जाएगा साथ ही लाइटिंग एवं बंद पड़े सीसी टीवी कैमरे भी चालू करवा दिए जाएंगे। मंडी सचिव के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने सोमवार को खरीदी जारी रखने निर्णय लिया। मंडी प्रशासन द्वारा ली गई बैठक में मंडी सचिव शर्मिला निमामा, थाना प्रभारी श्री पाटिल, व्यापारी दिलीप जैन, राजेन्द्र अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, ऋषभ जैन, धर्मेन्द्र सातले, अतुल अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, अमित शर्मा, गज्जू माहेश्वरी, अनिल हीरा, विमल भाई आदि उपस्थित थे।

Mandi received more than one crore tax in the month of March