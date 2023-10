अनुदान : आप को मिलेगा लाभ, 1.89 लाख गैस कनेक्शनधारियों के खाते में आएगा कल ₹9.50 करोड़ अनुदान

कलेक्ट्रेट में बैठक, 6 अक्टूबर को एजेंसी स्तर लगेंगे शिविर

Thousands of dear sisters will be deprived of cheap cylinders.,लाड़ली बहनों को मिलेगा अपना आवास, 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने कनेक्शन ट्रांसफर कराने पहुंच रहे उपभोक्ता