शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुआ था असफल, पिता बोले, मानसिक रूप से था परेशान

Published: August 30, 2022 12:13:46 am

खंडवा. शिक्षक पात्रता परीक्षा में असफल होने के बाद से परेशान एक अतिथि शिक्षक ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार तड़के हुई। जब परिजन तलाशने निकले तो पुलिस की मदद से शव नदी से निकाला गया।

यह बात सामने आई है कि अतिथि शिक्षक आनंद दत्त पुत्र ओमप्रकाश राजपाली (33) निवासी शिवपुरम कॉलोनी खंडवा रात करीब 3 बजे घर से निकल गया था। पुलिस मान रही है कि घर से जाने के बाद आनंद मोटर साइकिल से खंडवा से गुड़ी के रास्ते में ठिठिया जोशी गांव के पास पुल पर पहुंचा और वहीं से उसने आबना नदी में छलांग लगा दी। आनंद गुड़ी के सरकारी स्कूल में पदस्थ था।

रेस्क्यू टीम ने निकाला शव

पता चला है कि आनंद ने दो दफा शिक्षक पात्रता परीक्षा दी। लेकिन किन्हीं कारणों से वह सफल नहीं हो सका। पहली बार भर्ती रद्द हों गई और दूसरी बार में एक नंबर से वह मैरिट में पीछे रह गया। तब से आनंद डिप्रेशन में चला गया और उसने अपना स्वभाव ही परिवार के लिए बदल लिया था। पुलिस से सूचना मिलने पर होमगार्ड की एसडीइआरएफ टीम ने शव को तलाश कर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

मुझे कहता तो स्कूल खुलवा देता

मृतक के पिता डॉ. ओमप्रकाश राजपाली का कहना है कि आनंद लंबे समय से डिप्रेशन में था। डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था, लेकिन उसने अचानक ऐसा कदम उठा लिया। किसी को इल्म ही नहीं था कि आनंद इस तरह का कदम उठा लेगा। उनका कहना है कि अगर वह कहता तो स्कूल खुलवाकर उसे डायरेक्टर बना देता। इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है।

Guest teacher commits suicide by jumping into the river