एम्बुलेंस आ जाती तो बेसहारा ना होता परिवार

डेढ़ घंटे तक किया एम्बुलेंस का इंतजार, बाद में डायल 100 की मदद से लाना पड़ा, अस्पताल से चंद कदम पहले युवक ने दम तोड़ा

खंडवा. अगर एम्बुलेंस आ जाती तो एक पत्नी की मांग का सिंदूर बच जाता, एक दुधमुंहे बेटे के सिर पर पिता का साया बना रहता और एक बूढ़ी मां का सहारा ना छिनता। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी रेफरल सेवा की बानगी यह है कि यहां वक्त पर एम्बुलेंस मिल जाना ही बड़ी बात है। इस चरमराई व्यवस्था में डॉक्टर के कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाने से एक और जान चली गई। लेकिन इससे व्यवस्था को शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तो उसे पड़ा है जिसके घर का आसरा चला गया।

घटना स्थल पर नहीं मिली मदद

पदमनगर के भैरो तालाब वार्ड में रहने वाला अनिल पिता रमेश सोनोने (30) मार्बल घिसाई का काम करता था। 23 मई को वह अपने दोस्त के साथ मशीन लेने ऑटो से गया था। मशीन लेकर लौट रहा था तभी बेरखेड़ी के पास ऑटो पलट गया। जिसमें अनिल को गंभीर चोट आने पर स्थनीय लोगों की मदद से पंधाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

इंतजार में बीता डेढ़ घंटा

अनिल की पत्नी सविता और मां मथुराबाई का कहना है कि पंधाना अस्पताल से जब अनिल को रेफर कर रहे थे तो एम्बुलेंस को फोन किया। लेकिन एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। फिर डॉक्टर ने खुद फोन किया। डॉक्टर भी सुनवाई भी नहीं हुई। ऐसे में डेढ़ घंटे बीत जाने पर डायल 100 को बुलाया। अनिल की हालत बिगड़ती जा रही थी। डायल 100 से उसे खंडवा अस्पताल ला रहे थे लेकिन अस्पताल से कुछ दूर पहले ही जलेबी चौक पर अनिल की सांस थम गई।

एम्बुलेंस ने छीन लिया बेटा

अनिल की मौत के बाद परिवार की नाराजगी इस बात पर है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। पीडि़त परिवार का कहना है कि अगर समय पर ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद अनिल की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन फोन पर फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई।

रोजी रोटी का संकट

मजदूरी करने वाले अनिल की मौत व्यवस्था की लापरवाही से हुई है। अब इस परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। अनिल पर अपने दुधमुंहे बेटे मितांस, पत्नी सविता और मां मथुराबाई की जिम्मेदारी थी। उसके जाने के बाद अब यह सभी दो वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं।

Had the ambulance arrived, the family would not have been helpless.