शायद ही किसी ने किया हो ऐसा प्यार...लाखों की धोखाधड़ी

चचेरी बहन ने दिखाई तस्वीर तो बुन लिया शादी का ख्वाब, बिना मिले ही पांच महीने में दे दिए साढ़े 12 लाख, इंदौर में एचआर मैनेजर है पीडि़ता, खंडवा में लिखी गई एफआइआर, एक युवती समेत तीन गिरफ्तार

खंडवा. चचेरी बहन के कहने पर एक लड़के की तस्वीर देखी और प्यार कर लिया। शादी का ख्वाब भी बुन लिया और घर वालों को बताया तक नहीं। बिना उससे मिले और देखे अपने गहनों के साथ साढ़े 12 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी दे डाली। यह सब महज पांच महीनों में हुआ है। अब के दौर में ऐसा भी हो सकता है कि एक पढ़ी लिखी बड़ी कंपनी में बतौर एचआर मैनेजर काम करने वाली लड़की बिना देखे और मिले ही यह सब करती रही। सुनकर अचंभा सा लग रहा है। लेकिन पुलिस ने यही कहानी बताई है। पुलिस का कहना है कि जब लड़की को समझ आया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसने खंडवा के मोघट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद एक युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।

यह है मामला

थाना मोघट रोड में 16 मई को हातमपुरा निवासी एक युवती ने रिपोर्ट लिखाते हुए पुलिस को बताया कि उसे भोपाल के अल्मास नामक युवक ने फोन पर शादी का प्रपोजल देकर प्यार के जाल में फंसाया। फिर एक्सीडेंट होने और इलाज के बहाने से अलग अलग 13 बैंक अकाउंट में 10 लाख 20 हजार 250 रुपए ले लिए। इतना ही नहीं एक सोने की चेन, कान के टाॅप्स भी दे दिए। धोखाधड़ी की इस शिकायत पर आइपीसी की धारा 420 का केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी।

एसपी ने बनाई टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विवेक सिंह के निर्देशन में एडिशनल एसपी सीमा अलावा के मार्गदर्शन और सीएसपी पूनमचंद यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिसमें निरीक्षक ईश्वर सिंह, निरीक्षक गणपत कनैल, एसआइ प्रियंका तोमर, एएसआइ इन्द्रजीत सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र राठौर, राजीव, आरक्षक सुनील, अनुराग, पुष्पा को रखा गया।

मास्टरमाइंड है चचेरी बहन

पुलिस का कहना है कि जांच शुरू करते हुए सारिम पिता इफान अली फारूकी (28) निवासी खवासपुरा भोपाल से पूछताछ की गई। जिसने बताया कि हातमपुरा निवासी अमरीन पिता आरीफ अली (27) उसकी मित्र है। उसने और मकसूद उर्फ जुम्मन बेग निवासी हातमपुरा ने मिलकर प्लानिंग की थी। अमरीन की चचेरी बहन सम्पन्न परिवार से है इसलिए स्मार्ट लड़के की तस्वीर दिखाते हुए शादी का झांसा देकर उससे रकम ऐंठने का प्लान था।

सिमकार्ड खरीद कर दिया

बकौल पुलिस, जुम्मन ने खरीदा सिमकार्ड प्लानिंग के तहत मकसूद उर्फ जुम्मन ने अपने नाम से सिम खरीद कर अमरीन को दी और अमरीन ने वही सिम भोपाल निवासी आरोपी सारिम को दी। योजना के तहत अमरीन ने उसकी चचेरी बहन को बोला कि तुझे भोपाल निवासी अल्मास तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत पैसे वाला है। उसका भोपाल में बहुत बड़ा बंगला है। यह बताते हुए अमरीन ने अपनी चचेरी बहन का मोबाईल नंबर आरोपी सारिम को दिया।

डीपी किसी और की, लड़का कोई और

सारिम ने अल्मास नाम के युवक की डीपी फोन पर लगाकर युवती से बातचीत शुरू की और शादी का प्रपोजल दिया। 25 दिसंबर 2021 को इसकी शुरूआत हुई। युवती भरोसे में आ गई तो कभी एक्सीडेंट के बहाने से कभी ब्लड कैंसर के बहाने और कभी परिवार में बीमारी के बहाने करीब 13 व्यक्तियों के अलग-अलग बैंक खातों में 10 लाख 20 हजार 250 रुपए, एक सोने की चैन, टाॅप्स युवती से धोखाधड़ी कर हड़प लिए। युवती ने शादी का बोला तो उसे कहा गया कि अल्मास दुबई चला गया है अब वह तुमसे शादी नहीं करेगा।

अल्मास को क्यों छोड़ दिया?

पुलिस ने तीनों आरोपियों को खंडवा से ही गिरफ्तार कर आरोपिया अमरीन से एक लाख पांच हजार रुपए, आरोपी मकसूद उर्फ जुम्मन से 5 हजार रुपए, तीना के कब्जे से 4 मोबाईल फोन जब्त किए हैं। सीएसपी यादव ने बताया कि सारिम जिस अल्मास की तस्वीर का उपयोग कर रहा था वह भी भोपाल का है और सारिम का दोस्त है। उससे पूछताछ की गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। यहां सवाल उठ रहा है कि जिसकी तस्वीर दिखाकर लाखों की धोखाधड़ी की गई उसे ही क्यों छोड़ दिया।

पति को छोड़ चुकी है अमरीन

पुलिस का कहना है कि अमरीन की शादी 2012 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। कुछ समय बाद ही उसने पति को छोड़ दिया। अब वह अपने परिवार और एक पांच साल की बेटी के साथ रह रही है। अमरीन के तीन बैंकों में खाते हैँ जबकि जुम्मन और सारिम के एक एक खाते का ही पुलिस को पता चला है। जिन 13 खातों में युवती ने रकम भेजी उनके संचालकों का पुलिस पता लगा रही है। अभी पुलिस को यह भी नहीं पता कि लाखों की रकम में आरोपियों ने कितना हिस्सा किसको बांटा।

