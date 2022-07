दूध की दुकानों से अमानक थैलियों में बिक रही सेहत

दूध, दही, पनीर सभी में अमानक प्लास्टिक का उपयोग, प्रतिबंध लगाने सख्ती से करना होगी कार्रवाई

खंडवा. सब्जी, फल और किराना दुकानों पर अमानक पॉलीथिन आम तौर पर देख सकते हैं। इन सब के बीच एक अहम जगह ऐसी है जहां अमानक थैलियों में सेहत बेची जा रही है। हम बात कर रहे हैं दूध की दुकानों की। जहां सेहत के लिए फायदेमंद माने जाने वाले दूध, दही, पनीर और दूध से बने अन्य उत्पाद अमानक थैलियों में बिक रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि दुकान वालों के पास अमानक पॉलीथिन आखिर कहां से आ रही है?

एक के साथ एक फ्री

गौर करने वाली बात तो यह है कि खुला दूध बेचने वाली दुकानें और डेयरी पर दूध से बने उत्पाद तो अमानक पॉलीथिन में दे ही रहे हैं, साथ ही उसे ले जाने के लिए एक और अमानक थैली दुकानदार पकड़ा देता है। इस तरह एक के साथ एक अमानक थैली फ्री में दी जा रही है।

खुले तौर पर कारोबार

डेयरी और दूध गली में खुले तौर पर अमानक पॉलीथिन में दूध भरकर रखा जाता है, जिसे ग्राहक खरीदते हैं। लेकिन शायद कार्रवाई करने वाले अमले की नजर इस ओर अब तक नहीं पड़ी। बेचने वालों के साथ अमानक थैली में सामान लेने वालों पर भी कार्रवाई का शिकंजा कसे तो इस ओर सख्ती के नतीजे सामने आएंगे।

और कितना जगारूक करें?

यहां यह कहना लाजमी होगा कि आखिर और कितना जागरूक किया जाए। सरकारी अमले से लेकर समाजसेवी संस्थाएं अमानक प्लास्टिक के नुकसान बताकर इससे बचने के उपाय बता रही हैं। बावजूद इसके वही लोग अमानक प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं जो समझदार और पढ़े लिखे हैं। कुछ व्यापारी अपने कारोबार को उसी रफ्तार में चलाने के लिए जान कर अनजान बने हैं।

Health being sold in non-standard bags from milk shops