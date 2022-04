कागजों और होर्डिंग्स पर दिख रहे स्वच्छता के दावे, धरातल पर स्थिति ठीक नहीं

शहर के कई स्थानों पर दिख रहे गंदगी के ढेर

खंडवा. नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था कराने के दावे कर रही है। लेकिन सफाई सिर्फ मुख्य सड़कों पर दिखाने के लिए हो रही है। अभी भी नगर के अधिकांश हिस्सों में पूरे समय गंदगी फैली नजर आ रही है।

शहर में विभिन्न स्थानों में गंदगी के नजारे देखने को मिल रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल है। शहर स्लोगनों में संवर रहा है। नगर निगम एक ओर स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए दीवारों में स्वच्छता के नारे, पेंटिंग बनवा कर लाखों रुपये खर्च कर रही है तो वहीं दूसरी ओर शहर में की सफाई व्यवस्था में उदासीनता बरती जा रही है। दीवारों में तो स्वच्छता के नारे हैं लेकिन शहर में गंदगी के नजारे हैं। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर वार्डों तक में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। सफाई कार्य होता भी है तो उसमें लापरवाही बरती जाती है। नालियों के बाहर मलबे का ढेर लगा रहता है।

नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत कराई जा रही सफाई व्यवस्था पर नजर डाली जाए तो कागजों में सफाई अभियान चल रहा है। जबकि शहर की वास्तविक स्थिति यह है कि गंदगी के नजारे आम हो चुके। शहर के अंदर कचरे फैंकने के लिए रखी गई डस्टबिन कहीं टूटे हुए है तो कहीं चारों ओर कचरा फैला रहता है। कचरा फैलने से वहां पर आवारा मवेशियों का भी डेरा लगा रहता है। सड़कों पर कचरा फैलने के कारण लोगों को परेशानी होती है।

दावे सिर्फ होर्डिंग्स तक सीमित

अब सवाल यह है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी नगर में साफ-सफाई की स्थिति बहुत खराब है। स्थिति यह है कि नगर निगम स्वंय अपने संसाधन का उपयोग बेहतर ढंग से नहीं कर पा रही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के मद्देनजर भले ही सरकार इस पूरे माह को स्वच्छता संकल्प माह के रुप में मनाए। लेकिन नगर निगम में स्वच्छता के दावे सिर्फ फाइलों, होर्डिंग्स, दीवार पेंटिंग में ही नजर आ रहे हैं। जबकि धरातलीय स्थिति में न केवल सफाई व्यवस्था खानापूर्ति में सिमटी है।

