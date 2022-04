जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को गैलरी में बैठाया, जानिए क्यों

कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर कक्ष का पारा 25 से 32 डिग्री सेल्सिश के आसपास रहा। कक्ष के बाहर का पारा 43.1 डिग्री सेल्सियश रहा। दोपहर 12.20 बजे आसमान से मानो आग बरस रही

खंडवा. कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई इस मंगलवार को सभागार की बजाए अपर कलेक्टर के चेंबर आयोजित की गई। सभागार में सीएम की ऑनलाइन सभा आयोजित होने के कारण जनसुनवाई में पहुंचे कुछ अधिकारियों को बाहर गैलरी में बगैर टेबल पंखा के बैठे रहे। जबकि आवेदन लेने वाले बाबूओं के सामने पंखा टेबल और कूलर की व्यवस्था रही। जनसुनवाई में पहुंचे फरियादी और अधिकारी ढाई घंटे तक गैलरी में बाहर से आ रही गर्म हवाओं में उबलते रहे।

hearing : public hearing, the officers were seated in the gallery