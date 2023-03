मिट्टी में ‘ हीमोग्लोबिन ’ की कमी, कमजोर हो रही दाने की चमक

पत्रिका एक्सक्लूसिव : जिले में बलड़ी, खालवा, पंधाना की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी, खडवा, छैगांव माखन और हरसूद में पोटाश ज्यादा

Deficiency of 'hemoglobin' in the soil, the shine of the grains getting weaker