यहां सरकारी अस्पताल के गेट पर बिछाते हैं कालीन

टपकते पानी पर फिसले कई लोग, अस्पताल की नई बिल्डिंग में ज्वाइंट से गिरता है पानी, मीडिया को देख निकाला कालीन

खंडवा. कभी देखा है आपने अस्पताल में कालीन बिछा हुआ। वो भी मुख्य गेट पर, जैसे किसी अतिथि के स्वागत के लिए तैयारी की गई हो। ऐसा खंडवा के सरकारी अस्पताल में होता है। जिला अस्पताल परिसर से जुड़े मेडिकल कॉलेज के नए भवन में प्रवेश करने पर आपको गेट पर ही कालीन बिछा मिल सकता है। हालांकि यह अपनी अपनी किस्मत की बात है।

देखने वाले दंग रह गए

जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के नए भवन में गैलरी के रास्ते गए लोग तब दंग रह गए जब उन्हें गेट पर ही कालीन बिछा मिला। हैरत में पड़े लोगों का यह हाल था कि उनके पांव उस कालीन पर पड़ने से पहले ही ठिठक गए। जब कोई रास्ता ना दिखा तो बड़े संकोत में कालीन पर पैर रखकर आगे बढ़े।

माजरा कुछ अलग है

सरकारी अस्पताल के गेट पर कालीन बिछा होना कोई सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन चौकिए मत, हम इसकी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग के छत में जोड़ होने से छत पर भरा हुआ पानी मेन गेट की दीवार के सहारे टपकता है। फर्श में ग्रेनाइट लगा है, पानी टपकने से यहां फिसलन बढ़ जाती है। आने जाने वाले लागों को समझ ही नहीं आता कि फर्श गीला है और गिरने का खतरा हो सकता है। ऐसे में कई लोग गिरने से भी बचते हैं तो कुछ गिर जाते हैं।

फोटो खिंचते ही बिछाया कालीन

रविवार को जब पत्रिका टीम जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग से होकर मेडिकल कॉलेज के नए भवन की ओर गई तो गेट पर पानी टपकने से फिसलन देख तस्वीर खींच ली। बिना बरसात के नए भवन के यह हाल कई सवाल खड़े कर रहे थे। नए भवन में जाकर लौटने पर उस जगह कालीन बिछा मिला जहां पानी टपक रहा था। पूछने पर गार्ड ने बताया कि कोई फिसले ना इसलिए कालीन बिछा दिया है। जबकि सुबह से यहां फिसलन बरकरार थी। फोटो खिंची तो सुरक्षा इंतजाम करने वाले हरकत में आ गए।

Here carpets are laid at the gate of the government hospital