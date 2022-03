हुआ होलिका दहन, आज रंगों से सराबोर होगा शहर

चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, निकाला फ्लैग मार्च, शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से हुई जांच, रंग में भंग डालने वालों की नहीं रहेगी खैर, त्योहार मनेगा जेल में

खंडवा. रंगों का पर्व धुलेंडी शुक्रवार को मनाया जाएगा। गुरुवार को होलिका पूजन के साथ ही शुभ मुहूर्त में होलिका दहन हुआ। कोरोना काल के चलते दो साल से रंगों का त्योहार फीका नजर आ रहा था। इस साल पर्व को लेकर बाजार में काफी उत्साह दिख रहा है। हुरियारों की टोलियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं, पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। गुरुवार को कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह ने स्वयं मैदान में उतरकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया।

