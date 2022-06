खालवा थाना पुलिस ने आरोपी को को जेल भेजा, मोघट थाना पुलिस कर रही संदेहियों से पूछताछ

Published: June 02, 2022 10:15:48 am

खंडवा. शराब ने एक महिला और एक युवक की जान ले ली। खालवा थाना इलाके में शराब के लिए पैसा नहीं मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर के अंदर ही कुल्हाड़ी से काट दिया। दूसरी वारदात यहां शहर के थाना मोघट क्षेत्र में हुई जहां शराब दुकान के सामने नशे में धुत युवकों ने अपने एक साथी को मौत के घाट उतार दिया। खबर पाते ही खालवा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल दाखिल कर दिया है। जबकि मोघट पुलिस संदेहियों से पूछताछ कर घटना की हकीकत का पता लगा रही है।

रुपए फेंके तो आया गुस्सा

खालवा के टिगरिया गांव में फूलवती कोरकू (50) की हत्या उसके ही पति कुंजीलाल पिता ओंकार कोरकू (55) ने कर दी। टीआइ परस राम डावर ने बताया कि कुंजीलाल पत्नी से शराब पीने के लिए पैस मांग रहा था। पहले उसने देने से मना कर दिया। फिर रुपए फेंक कर दिए और खटिया पर जाकर बैठ गई। रुपए फेंकने पर गुस्सा आया तो कुंजीलाल ने उसारी में रखी कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी के गले में 7 से 8 वार कर दिए। मंगलवार की रात करीब 8 बजे की यह घटना है। घटना के बाद फूलवती की बहू प्रमिला पत्नी जगदीश ने डायल 100 को सूचना दी। फूलवती को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी कुंजीलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। यह बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। चार दिन पहले भी घर में मारपीट विवाद हुआ था।

शराब दुकान के सामने वारदात

मोघट रोड थाना क्षेत्र के आनंद नगर में शराब दुकान के सामने सड़क के दूसरी ओर खाली प्लॉट में वारदात हुई। यहां सूरज सोलंकी उर्फ छोटू पिता जीवन सोलंकी की हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह करीब 6 बजे डायल 100 को सूचना मिली कि एक घायल पड़ा है। उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सीएसपी पूनम चंद यादव और टीआइ ईश्वर सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ घंटे जांच के बाद मृतक की पहचान होने पर सीसीटीवी फुटेज और आस पास पूछताछ करते हुए कुछ संदेहियों को पकड़ा गया। शव मिलने के कुछ घंटे में ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली थी लेकिन साक्ष्य संकलन में समय लगने पर पुलिस ने घटना का खुलासा नहीं किया। यह बात सामने आ रही है कि सूरज बुधवार की रात करीब 9 बजे घर से निकला था। इसके बाद उसने शराब पी और कुछ साथियों से विवाद के दौरान पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। सूरज अपने पिता के साथ रहता था। मां की मौत के बाद उसकी बहन अवस्थी चौराहा के पास अपने छोटे मामा के यहां रहकर आंगनवाड़ी सहायिका का काम करती है। गुरुवार को इस अपराध और आरोपियों का खुलासा पुलिस करेगी।

कैफे में काम करता था छोटू

दोपहर करीब 12 बजे पुलिस से सूचना मिलने पर शव की पहचान करने जिला अस्पताल पहुंचे रिश्तेदारों ने बताया कि छोटू कैफे में काम करता था। उसके पास स्थाई रोजगार नहीं था। शराब पीने का आदी था और बहन व रिश्तेदारों से कम मतलब रखता था। आखिरी बार वह होली में बहन और मामा, मामी से मिलने उनके घर गया था।

Husband cut his wife with an ax, companions killed friend