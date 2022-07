पत्नी के ​खिलाफ नहीं लिखी एफआइआर तो टॉवर पर चढ़ा युवक

आरोप, पागल बोलकर भगा देती है पुलिस, पत्नी ने लोन लेकर गायब कर दिया घर का सामान

खंडवा. पत्नी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए थाने के कई चक्कर काटने के बाद जब युवक परेशान हो गया तो वह थाना परिसर में ही लगे टॉवर पर चढ़ गया। करीब 200 फीट ऊपर चढ़ने के बाद उसने पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। रविवार की शाम युवक की इस हरकत को देख पुलिस परेशान हो गई। काफी देर तक मशक्क्त करने के बाद एक अधिवक्ता के कहने पर युवक टॉवर से उतरा और फिर पुलिस ने उसकी फरियाद सुनी।

पत्नी पर गंभीर आरोपी

सूरजकुंड निवासी अरूण हीरामणि मिश्रा का कहना है कि वह गोवा में रहकर काम करता है। साल में एक बार ही घर आता है। आरोप है कि यहां पत्नी ने डुप्लीकेट साइन कर कई बैंकों से करीब 3 लाख रुपए का लोन किर उसका सिविल स्कोर खराब कर दिया है। लोन का पैसा कहां गया इसके बारे में भी नहीं बताया। पत्नी ने अपने दोस्त और भाई से मिलकर घर का सामान, गहने गायब कर दिए और बच्चों से मारपीट करती है। इसकी शिकायत भी पुलिस ने नहीं लिखी।

पुलिस पागल बोलती है

अरुण का कहना है कि वह कई बार शिकायत करने कोतवाली आया। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। लेकिन थाना आने पर पुलिस पागल बोलकर भगा देती है। पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखकर उल्टा कार्रवाई के लिए बोलती है। रविवार की शाम भी अरूण शिकायत करने कोतवाली पहुंचा था। पुलिस का वही पुराना रवैया देख वह टॉवर पर चए़ गया ताकि उसकी सुनवाई हो सके। युवक का कहना है कि वह प्रमाण के साथ रिपोर्ट करने आता है, फिर भी पुलिस उसकी बात नहीं सुनती।

If the FIR was not written, the young man climbed the tower