रोज गालियां देते, बदनामी करते, पुलिस ने कुछ ना किया तो सुसाइट नोट लिख कर ली खुदकुशी

खालवा थाना क्षेत्र के खारकला की घटना, सुसाइट नोट में महिला ने लिखी हकीकत, घटना से परिजनों में है आक्रोश

खंडवा. घर के सामने आकर रोज गालियां देते थे, बदनामी करते थे और विरोध करने पर अभद्रता भी करते थे। पुलिस से फरियाद की तो महज खानापूर्ति होती रही। हालात ऐसे बने कि महिला ने रोज रोज की इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए खुद जहर निगल लिया। उसे अस्पताल लेकर आए लेकिन जान नहीं बच सकी। दम तोड़ने से पहले महिला ने एक सुसाइट नोट अपने बेटे और पति को दिया था जिसमें उसकी मौत का कारण लिखा है। घटना के बाद मृतका के घरवालों का आक्रोश देख पुलिस ने माहौल संभालने की कोशिश की है।

यह है मामला

खालवा थाना क्षेत्र के खारकला में रहने वाली सुनीता चूवने ने जहरीला पदार्थ खाया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पति का कहना है कि वह मवेशी चराने खेत गया था और बेटा मजदूरी पर था। शाम को लौटे तो सुनीता उल्टी कर रही थी। उसे सरकारी अस्पताल लाए जहां से खंडवा रेफर कर दिया। रास्ते में पर्स से निकाल कर सुनीता ने एक सुसाइट नोट दिया था।

एसपी के नाम सुसाइट नोट

मृतका ने मृत्यु से पूर्व एसपी के नाम पर सुसाइट नोट लिखा है। जिसमें कहा गया कि मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब मैंने ये दोनों की रिपोर्ट करी तो पुलिस नहीं हुआ। रमेश पैसे भर के थाने से आ गया और सालकराम भाग गया। ये दोनों मेरी बदनामी कर दी। गांव वाले मुझे गलत समझते हैं। मेरे पास एक ही रास्ता है खुदकुशी। शालकराम, रमेधिीर सिंह ये दोनों वजह हैं।

पुलिस पर गंभीर आरोप

सुसाइट नोट में लिखा है कि रमेश पैसे भरकर थाने से आ गया। इसके मायने सभी समझते हैं। अगर महिला संबंधी अपराध था तो पुलिस को गंभीरता बरतना चाहिए था। लेकिन लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। पुलिस अधीक्षक को इस प्रकरण की बारीकी से जांच कराना चाहिए ताकि लापरवाही करने वालों को दूसरा मौका नहीं मिल सके।

अब दौड़ रही पुलिस

जब महिला ने जहर निगल कर खुदकुशी कर ली तो पुलिस उन दोनों आरोपियों को तलाश रही है जिनकी वजह से महिला की मौत हुई। इसके पहले पुलिस सामान्य कार्रवाही कर नोटिस काटती रही। आदतन अपराधियों के प्रति उदासीन रवैया किसी की जान पर भारी पड़ गया है।

वर्जन...

सुसाइट नोट की जांच कराई जाएगी। महिला ने थाने में जो आवेदन दिया था उस पर जांच कार्रवाही करते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया था। पुलिस पर जो आरोप हैं उसकी प्रथक से जांच कराई जा रही है। महिला को परेशान करने वाले आरोपियों को भी तलाश रहे हैं।

रविन्द्र वास्कले, एसडीओपी, हरसूद

If the police didn't do anything then committed suicide