बावर्दी नहीं मिले पुलिसकर्मी तो एसपी ने दिया दंड

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर औचक निरीक्षण, रात 3.20 बड़वानी के थाना सेंधवा पहुंचे डीआइजी, छैगांव माखन थाना एसपी ने जांचा

खंडवा. पुलिस महानिदेशक का निर्देश पाते ही खरगोन रेंज के डीआइजी तिलक सिंह बड़वानी जिले के थाना सेंधवा का जायजा लेने पहुंचे। रात 3.20 बजे शहर सेंधवा थाना पहुंचे डीआइजी ने थाने का लॉकअप जांचा, जो खाली मिला। यहां के सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त मिले। डीआइजी ने बताया कि थाना के पांच गस्त प्वाइंट पर स्टॉफ मौजूद रहा लेकिन इनके पास शस्त्र नहीं थे। इसलिए निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लेकर ही रात्रि गस्त करें। थाना प्रभारी राजेश यादव और नाईट अधिकारी एएसआइ भी अपने कर्त्वय पर मौजूद मिले। थाना वाहनों में बलवा डि्रल सामग्री रखने को कहा है। निर्देश दिए हैं कि सेंधवा सिटी और ग्रामीण के बीच नाकाबंदी आवश्यक रूप से कराएं ताकि गुंडे, बदमाशों पर अंकुश लग सके। थाना प्रभारी को निर्देश दिए है कि गस्त में रवाना करने से पहले पुलिस बल को बताया जाए कि उन्हें अपने क्षेत्र में किस किस गुंडे बदमाश को चेक करना है।

रात 12 से 5 का टास्क

पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने रविवार की शाम प्रदेश के सभी आइजी, डीआइजी, एसपी और भोपाल व इंदौर के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त को निर्देश दिए थे कि रविवार और सोमवार की रात अपने-अपने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करें। निर्देश में कहा गया था कि जोनल एडीजी व डीआइजी मुख्यालय के जिले के बाहर के थानों व पुलिस अधीक्षक अपने मुख्‍यालय से बाहर के थानों का निरीक्षण कर थानों का रिकार्ड, रखरखाव तथा हवालात को चेक करेंगे। डीजीपी का निर्देश पाकर प्रदेश के 124 थानों के औचक निरीक्षण रात 12 से 5 बजे के बीच किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में तत्‍काल सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों ने निर्देशित किया है।

