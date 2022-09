मिनी पैंट्री के नाम पर रेलवे में चल रहा अवैध कारोबार

वेंडर्स ने खंडवा स्टेशन को बनाया हब, अमानक सामग्री की कर रहे विक्री, अपने दम पर चला रहे अवैध वेंडर

खंडवा. रेलवे में मिनी पैंट्री के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। भुसावल से इटारसी तक काम कर रहे वेंडर्स ने इन दिनों अपना ठिकाना खंडवा रेलवे स्टेशन में बना लिया है। यह बात अक्सर यहां चलती रही कि वैध के बीच अवैध वेंडर चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ अब भी हो रहा है। लाल टीशर्ट की आड़ में कई ऐसे लोग सक्रिय हैं जो नियमों पर खरे नहीं हैं। एक बात यह भी सामने आई है कि रेलवे से अनुमति लेकर काम कर रहे लोगों ने कुछ अपने अवैध गुर्गे भी यात्री रेल में कारोबार कर रहे हैं।

पेटी पर मिनी पेंट्री का ठेका

रेलवे सूत्र बताते हैं कि लंबे रूट की ऐसी यात्री ट्रेन जिसमें पेंट्री की सुविधा नहीं होती है, इन गाडि़यों में मिनी पेंट्री का काम आइआरसीटीसी ने दिया है। इसके लिए यहां इटारसी से भुसावल के बीच कुछ ट्रेन में मिनी पेंट्री का काम चल रहा है। यह बात सामने आई है कि सीधे तौर पर आइआरसीटीसी से काम लेने वाले ठेकेदार ने पेटी पर ठेका दिया है। इसमें भुसावल के कुछ लोग अपने वेंडर से काम करा रहे हैं।

बेच रहे अमानक सामग्री

यह बात सामने आई है कि मिनी पेंट्री के लिए काम करने वाले वेंडर रेलवे से तय नियमों के तहत सामग्री नहीं बेच रहे। मिनी पेंट्री के वेंडर को डिप-टी, रेल नीर और खाने के पैकिंग आयटम ही बेचने हैं। लेकिन अपने मन का पानी, चाय और खाद्य सामग्री बेची जा रही है। खाद्य सामग्री जो रेलवे स्टेशन की कैंटीन से लेकर बेचना है, वह भी अमानक स्तर की बाहर से लाई जा रही है।

प्रतिबंधित सामग्री भी बिक रही

खबर है कि मिनी पेंट्री वाले ही कुछ बाहरी वेंडर को संरक्षण दे रहे हैं। इटारसी से भुसावल के बीच यही वेंडर, गुटखा- सिगरेट, खाद्य सामग्री और अन्य सामान बेच रहे हैं। इसके लिए बाकायदे कमीशन बांटा जाता है। मिनी पेंट्री के लिए काम करने वाले लाल टीशर्ट वालों ने खंडवा को हब बना लिया है, ताकि भुसावल और इटारसी दोनों ओर को कवर कर सकें।

जल्द आएंगे आला अफसर

रेलवे से खबर है कि भुसावल मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी जल्द ही खंडवा का जायजा लेने आएंगे। औचक निरीक्षण में यहां की व्यवस्थाएं जांची जाएंगी। यह भी देखा जाएगा कि रेल यात्रियों की सुविधा, संरक्षा और सुरक्षा उपाय कैसे हैं। अवैध वेंडर और खान पान सेवाओं की जांच भी की जाएगी।

Illegal business running in the name of mini pantry