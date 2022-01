तापमान में हुई बढोत्तरी, धूप से ठंड से मिली राहत

खंडवा. पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से रविवार को दिन में निकली धूप ने काफी हद तक राहत दी। धूप निकलते ही लोग घरों से बाहर आ गए और धूप का आनंद लेते दिखाई दिए। शाम होते ही गलन बढऩे से लोग फिर अपने घरों में दुबक गए। लेकिन कोहरे से राहत मिलने से ठंड में कमी आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आसमान पर बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा भी गिरेगा। रविवार को मौसम में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला। सुबह मौसम चढऩे के साथ ही धूप निकली जिससे ठंड से काफी हद तक राहत मिली। लेकिन शाम होते ही फिर से गलन बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर का असर जिले में तेजी से हो रहा है। रविवार शाम होते ही लोग जगह-जगह अलाव जलाकर हाथ सेंकते नजर आए। कड़ाके की ठंड के कारण शाम से ही अधिकांश सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। ठंड के चलते बाजारों की रैानक फीकी रही। जरूरी होने पर ही लोग शाम को बाजार गए। ठंड ने सभी को ठिठुरने पर मजबूर किया। शाम को लोग गर्म कपड़े पहनने के बाद ही बाहर निकल रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आसमान पर बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा भी गिरेगा।





