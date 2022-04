ओंकारेश्वर में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार

ऊर्जा विभाग के एमडी ने कावेरी नदी के बैक वाटर एरिया में प्लांट के कार्यों की समीक्षा, कहा धार्मिक नगरी में भारत में ऐसा पहला सोलर प्लांट होगा

खंडवा. ओम्कारेश्वर में बनने वाले सोलर प्लांट के कार्यो की समीक्षा करते हुए सौर ऊर्जा विभाग के एमडी कर्मवीर शर्मा ने बताया कि ओम्कारेश्वर में कावेरी नदी के बैक वाटर के पास 600 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो कि 6 यूनिटों को मिलाकर बनाया जा रहा है। सोलर प्लांट बनाने के लिए उपयोग में आने वाली सोलर प्लेटों के निर्माण के लिए जिले के ग्राम रूधी में कारखाना प्रस्तावित किया गया है, जहां जिले के सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट भारत वर्ष का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा।

MD Energy Department reviewing the progress of construction of solar plant