केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा-सीमा की सुरक्षा में सशक्त हुआ भारत, एयरपोर्ट हुए आपरेशनल

जिला मुख्याल पर स्थित रवीन्द्र भवन में आयोजित कुशाभाऊ जन्म शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री बोले...

खंडवा. भारत राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूत हुआ है। पहले हथियार आयात करता था अब निर्यात कर रहा है। हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि आज हम देश की सीमा पर तो सुरक्षित हैं ही दुनिया को भी सुरक्षा देने की स्थिति में है। भारत के बदलाव पर हम जरूर गर्व करेंगे। यह बातें मंगलवार रविन्द्र भवन में आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहा। उन्होंने कहा संबोधन का शुभारंभ रामायण की चोपाई से की।

