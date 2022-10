रसूखदारों ने सड़कों पर फिर उतारे बिना नंबर के डंपर

अवैध तरीके से चल रहा परिवहन का खेल, अनुमति की जांच करने नहीं बढ़े जिम्मेदार

खंडवा. यातायात पुलिस की सख्ती खत्म होते ही दो दिन बाद फिर शहर की सड़कों पर नो एंट्री के समय बिना नंबर के डंपर नजर आने लगे हैं। पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद शहर में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पुलिस- प्रशासन के गठजोड़ से रसूखदार अपने भारी वाहनों को नो एंट्री में दौड़ा रहे हैं। इन वाहनों में अवैध परिवहन होता है और नो एंट्री में चलने के लिए प्रशासन से इन्हें कोई लिखित अनुमति भी नहीं मिली है।

चुप्पी साधे बैठे हैं अफसर

खनिज, परिवहन और यातायात इन तीनों विभागों की जिम्मेदारी है कि शहर में आ रहे भारी वाहनों की जांच करें। इनमें क्या परिवहन हो रहा है और जिला दंडाधिकारी के नो एंट्री आदेश का पालन हो रहा है या नहीं? यह देखने के लिए भी इन तीनों विभागों के अफसर जिम्मेदार हैं। लेकिन जब यहां मसला भारी वाहन के साथ बिना नंबर के वाहनों का आया तो सब चुप्पी साध गए।

सड़क सुरक्षा की बात बेमानी

पुलिस प्रशासन सड़क सुरक्षा की बात करता है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी भी बन चुकी है। कलेक्टर ने पहली बैठक में संबंधित विभागों को स्पष्ट कर दिया है कि निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएग। ताकि सड़क दुघर्टनाओं और मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। लेकिन यहां गठजोड़ ऐसा चल रहा है कि प्रशासन की आंख में धूल झोंककर बिना नंबर के भारी वाहन बीच शहर में दौड़ रहे हैं।

अनुमति के नाम पर बड़ा खेल

नो एंट्री में बिना नंबर के डम्पर किसके दौड़ रहे हैं? कौन है इन वाहनों का मालिक? क्या प्रशासन ने ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति दी है? इसका जबाव जिम्मेदारों के पास नहीं है। नो एंट्री के वक्त शहर में निर्माण कार्यों की सामग्री लेकर चल रहे अधिकांश भारी वाहन बिना नंबर के हैं। कुछ वाहनों की अनुमति की आड़ में बिना नंबर के वाहन अवैध परिवहन के लिए लगे हैं।

आखिर क्यों चल रहे नो एंट्री में वाहन?

नो एंट्री का आदेश लागू करने के बाद आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने दोपहर में 1 से 4 बजे तक नो एंट्री में छूट दी है। अगर अति आवश्यक कार्य के लिए भारी वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर कराना है तो इस समयावधि में कर सकेत हैं। लेकिन आवश्यक कार्य के नाम पर छूट लेने वाले नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोपहर में छॅट दी गई है तो दिनभर भारी वाहन शहर में क्यों दौड़ रहे हैं?

Influential dumpers without numbers again on the roads