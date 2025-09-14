नवाचार : प्रदेश के 20 कॉलेज के छात्र किसानों के खेत में करेंगे प्रैक्टिकल की पढ़ाई, हर साल 10 हजार देगी सरकार

प्रदेश के 20 कॉलेजों में बीएससी कृषि में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब सीधे किसानों के खेतों में प्रैक्टिकल पढ़ाई कर सकेंगे। 17 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीएससी कृषि कोर्स के लिए उच्च शिक्षा विभाग किसानों से करेगा तीन साल का एमओयू साइन करेगा।
उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को खेती की जमीन उपलब्ध करवाने किसानों के साथ तीन साल का एमओयू साइन करेगा। इसमें किसानों को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। कॉलेजों को एमओयू साइन करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है।
उच्च शिक्षा विभाग ने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा समेत 17 जिलों में 20 कॉलेजों में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन्हीं कॉलेजों में छात्रों को कृषि का प्रैक्टिकल करवाने के लिए आसपास के किसानों से समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। इसी के तहत अब कॉलेज किसानों से चर्चा कर एमओयू साइन करेंगे।
दरअसल इसके पीछे मकसद है कि छात्रों को खेती के गुर सीखने के लिए समीप में कृषि भूमि उपलब्ध हो जाए। जहां वे कोर्स से जुड़े विषय के प्रेक्टिकल व फसल की बारीकियां सीख सकेंगे। यह प्रयोग सफल होने पर दूसरे में निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर समेत प्रत्येक के सभी जिले में एक-एक कॉलेज में कोर्स शुरू किया जाएगा। इन कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए तीन-तीन अतिथि शिक्षक भी रखे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
प्रोजेक्ट की खास बात यह कि छात्रों के साथ किसान अनुभव साझा करेंगे साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी प्रयोग एवं परीक्षण की योजना तैयार करेंगे। इसमें किसान फसल बोवनी, मिट्टी, जैविक खाद बनाने, कीटनाशक का उपयोग, बीज आदि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान देंगे। इससे छात्रों को प्रायोगिक अध्ययन में सहूलियत मिलेगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। पहले चरण में इंदौर समेत प्रदेश के 20 कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कोर्स शुरू किया है। दूसरे चरण में एसएन कॉलेज को शामिल किया गया है। अभी छात्रों को आर्गेनिक खेती के बारे में पढ़ाया जा रहा है।
शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, माता जीजाबाई कॉलेज इंदौर, एमएलबी कन्या कॉलेज भोपाल, सरोजनी नायडू कन्या कॉलेज भोपाल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल। कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, केआरजी कन्या कॉलेज ग्वालियर, एमएलबी कला एवं वाणिज्य कॉलेज ग्वालियर, आदर्श विज्ञान कॉलेज जबलपुर। मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान कॉलेज जबलपुर। मानकुंवर बाई कॉलेज जबलपुर ।शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा समेत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया। छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, सागर, दमोह, उज्जैन