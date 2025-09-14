Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

नवाचार : प्रदेश के 20 कॉलेज के छात्र किसानों के खेत में करेंगे प्रैक्टिकल की पढ़ाई, हर साल 10 हजार देगी सरकार

उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को खेती की जमीन उपलब्ध करवाने किसानों के साथ तीन साल का एमओयू साइन करेगा। इसमें किसानों को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। कॉलेजों को एमओयू साइन करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है

खंडवा

Rajesh Patel

Sep 14, 2025

Agriculture Scholarship
Agriculture Scholarship (Photo-AI)

प्रदेश के 20 कॉलेजों में बीएससी कृषि में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब सीधे किसानों के खेतों में प्रैक्टिकल पढ़ाई कर सकेंगे। 17 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीएससी कृषि कोर्स के लिए उच्च शिक्षा विभाग किसानों से करेगा तीन साल का एमओयू साइन करेगा।

एमओयू करने 30 सितंबर तक डेडलाइन

उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को खेती की जमीन उपलब्ध करवाने किसानों के साथ तीन साल का एमओयू साइन करेगा। इसमें किसानों को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। कॉलेजों को एमओयू साइन करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है।

किसानों से चर्चा कर एमओयू साइन करेंगे

उच्च शिक्षा विभाग ने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा समेत 17 जिलों में 20 कॉलेजों में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन्हीं कॉलेजों में छात्रों को कृषि का प्रैक्टिकल करवाने के लिए आसपास के किसानों से समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। इसी के तहत अब कॉलेज किसानों से चर्चा कर एमओयू साइन करेंगे।

छात्र खेती का सीखे सकेंगे गुर

दरअसल इसके पीछे मकसद है कि छात्रों को खेती के गुर सीखने के लिए समीप में कृषि भूमि उपलब्ध हो जाए। जहां वे कोर्स से जुड़े विषय के प्रेक्टिकल व फसल की बारीकियां सीख सकेंगे। यह प्रयोग सफल होने पर दूसरे में निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर समेत प्रत्येक के सभी जिले में एक-एक कॉलेज में कोर्स शुरू किया जाएगा। इन कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए तीन-तीन अतिथि शिक्षक भी रखे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

छात्रों के साथ रहेंगे कृषि वैज्ञानिक

प्रोजेक्ट की खास बात यह कि छात्रों के साथ किसान अनुभव साझा करेंगे साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी प्रयोग एवं परीक्षण की योजना तैयार करेंगे। इसमें किसान फसल बोवनी, मिट्टी, जैविक खाद बनाने, कीटनाशक का उपयोग, बीज आदि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान देंगे। इससे छात्रों को प्रायोगिक अध्ययन में सहूलियत मिलेगी।

डॉ सोमपाल सिंह,प्राचार्य, एसएन कॉलेज खंडवा

उच्च शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। पहले चरण में इंदौर समेत प्रदेश के 20 कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कोर्स शुरू किया है। दूसरे चरण में एसएन कॉलेज को शामिल किया गया है। अभी छात्रों को आर्गेनिक खेती के बारे में पढ़ाया जा रहा है।

इन कॉलेजों में शुरू पायलट प्रोजेक्ट

शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, माता जीजाबाई कॉलेज इंदौर, एमएलबी कन्या कॉलेज भोपाल, सरोजनी नायडू कन्या कॉलेज भोपाल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल। कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, केआरजी कन्या कॉलेज ग्वालियर, एमएलबी कला एवं वाणिज्य कॉलेज ग्वालियर, आदर्श विज्ञान कॉलेज जबलपुर। मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान कॉलेज जबलपुर। मानकुंवर बाई कॉलेज जबलपुर ।शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा समेत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया। छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, सागर, दमोह, उज्जैन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / नवाचार : प्रदेश के 20 कॉलेज के छात्र किसानों के खेत में करेंगे प्रैक्टिकल की पढ़ाई, हर साल 10 हजार देगी सरकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.