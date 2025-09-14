नवाचार : प्रदेश के 20 कॉलेज के छात्र किसानों के खेत में करेंगे प्रैक्टिकल की पढ़ाई, हर साल 10 हजार देगी सरकार

दरअसल इसके पीछे मकसद है कि छात्रों को खेती के गुर सीखने के लिए समीप में कृषि भूमि उपलब्ध हो जाए। जहां वे कोर्स से जुड़े विषय के प्रेक्टिकल व फसल की बारीकियां सीख सकेंगे। यह प्रयोग सफल होने पर दूसरे में निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर समेत प्रत्येक के सभी जिले में एक-एक कॉलेज में कोर्स शुरू किया जाएगा। इन कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए तीन-तीन अतिथि शिक्षक भी रखे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।