बिना लोन दिए काट ली किस्त, अब कंपनी को करना होगा भुगतान

जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश, सेवा में कमी का मामला

खंडवा. फायनेंस कंपनी में लोन के लिए आवेदन करने के साथ प्रक्रिया पूरी करने पर भी लोन पास नहीं हुआ और इसके एवज में किस्त की राशि काट ली गई। यह मामला जब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में पहुंचा तो सुनवाई के बाद परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। बैंक को आदेश दिए हैं कि सेवा में कमी के मामले में परिवादी को राशि भुगतान की जाए। परिवादी रूपेन्द्र सिंह और उनकी पत्नी मिनल सिंह ने ढाबा संचालन के लिए लोन मांगा था, लेकिन शाखा प्रबंधक एसबीएससी प्रायवेट लिमिटेड बाम्बे बाजार खंडवा ने सेवा में कमी की है। परिवादी की ओर से अभिभाषक प्रदीप गंगराड़े ने पक्ष रखा था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष रामेश्वर कोठे व सदस्य अंजली जैन ने आदेश दिया है कि अनावेदक कंपनी 30 दिन की अवधि में परिवादी को 5 नबंवर 2021 को अनुचित रूप से काटी गई राशि 20,994 रुपए पर 5 नबंवर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक तत्समय प्रचलित बैंक दर से ब्याज राशि भुगतान की जाएगी। अनावेदक कंपनी 30 दिन की अवधि में परिवादी के ऋण निरस्ती संबंधी आवेदन का निराकरण कर जमा कराए गए मूल दस्तावेज एवं दोनों परिवादी के 13 चेक वापस लौटाए जाएं। बैंक खाते से ॠण की किस्त काटे जाने संबंधी मेन्डेट फार्म को निरस्त कर भविष्य में बैंक खाते से राशि कटौती नहीं की जाएगी। अनावेदक कंपनस्की द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा एवं सेवा में कमी के कृत्य के कारण परिवादी को मानसिक संत्रास के लिए 2 हजार रुपएकी राशि भुगतान की जाएगी। परिवादी को परिवाद व्यय एक हजार रुपए भी भुगतान किया जाएगा।

Installment deducted without giving loan, company will have to pay