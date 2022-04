बयानों में अटकी चार बच्चियों की मौत की जांच

साध्वी ऋतम्भरा के परम शक्ति पीठ में रहती थी छात्राएं, अनदेखी से गई बच्चियों की जान, आश्रम के जिम्मेदारों के नहीं हुए बयान

खंडवा. ओंकारेश्वर के कोठी गांव से लगे साध्वी ऋतम्भरा के परम शक्ति पीठ आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाली चार बच्चियाें नहर में डूबने से मौत की जांच अटकी है। घटना को नौ दिन बीत चुके हैं और पुलिस की लिखा पढ़ी सामन्य मामलों की तरह चल रही है। जबकि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने घटना के बाद कहा था कि मर्ग जांच जल्द से जल्द करा ली जाएगी। पता चला है कि अभी उन बच्चियों के बयान हुए हैं जो नहर के घाट पर नहाने के लिए गईं थीं। मृत बच्चियों के सभी परिजनों और आश्रम के जिम्मेदारों के बयान कलमबद्ध नहीं किए जा सके हैं। वक्त गुजरने के साथ इस मामले को भी अन्य प्रकरणों की तरह लिया जा रहा है। जबकि चार मासूम बच्चियां असमय काल के गाल में समा गई हैं। चारों बच्चियों की मर्ग जांच मांधाना थाना प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह राठौर की निगरानी में चल रही है।

यह है मामला

20 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे 11 बच्चियां आश्रम के पीछे नर्मदा नहर में नहाने के लिए निकलीं। इनमें पांच लौटकर आश्रम चली गईं। 6 में से एक बच्ची का पैर फिसला तो वह नहर में गिर पड़ी, जिसे बचाने बाकी की पांचों सहेलियों ने छलांग लगा दी। इन पांच बच्चियों में से दो तो किनारे पर सुरक्षित लौट आईं, लेकिन चार बच्चियां नहीं लौटीं। इन चारों के शव निकाले गए थे। बच्चियों की उम्र 10 से 11 साल के बीच थी।

इन बच्चियों ने की हुई मृत्यु

सभी मृत छात्राएं कक्षा पांचवीं की हैं। इनमें वैशाली पिता नवल सिंह निवासी ग्राम बडि़या, तहसील भीकनगांव जिला खरगोन, प्रतिज्ञा पिता छमिया निवासी ग्राम दाभड़ तहसील सनावद जिला खरगोन, दिव्यांशी पिता चेतन निवासी इंदरपुर रहतिया तहसील राजपुर जिला बड़वानी, अंजना पिता रमेश निवासी ग्राम सोनवाड़ा पोस्ट बमनाला तहसील भीकनगांव जिला खरगोन शामिल हैं।

वर्जन...

मर्ग जांच चल रही है। बच्चियों के बयान हो चुके हैं। मृत बच्चियों के परिजन और आश्रम वालों के बयान नहीं हो सके। जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी।

- राकेश कुमार पेंड्रो, एसडीओपी, मूंदी

Investigation into the death of four girls stuck in statements