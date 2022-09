नाले के ग्रीन एरिया में निर्माण, जांच टीम की अब रास्ते की भूमि पर टिकी निगाहें

श्रीराम सेतुपुरम कॉलोनी की बाउंड्री नाले व रास्ते पर निर्माण का मामला

खंडवा. श्रीराम सेतुपुरम कॉलोनी की बाउंड्री निर्माण की जांच नया खेल सामने आया है। नाले के भूमि के सीमांकन के दौरान कॉलोनाइजर की करतूत सामने आने लगी है। जांच टीम की प्रारंभिक जांच में नाला ही नहीं बल्कि रास्ते की जमीन पर भी मापक यंत्र पहुंच गया है। जांच टीम ने तहसीलदार को फौरी तौर पर सूचना दी है कि नाले की भूमि का सीमांकन दो तरफ से हो गया है। अभी दक्षिणी छोर के साथ रेलवे की भूमि से सीमांकन करना बाकी है।

